As cooperativas galegas asinan o “Manifesto por unha agricultura multibenéfica”

Dende ECODES, xunto co Grupo Español para el Crecimiento Verde, SEO/BirdLife e expertos, como Joaquín Nieto ou Diego Gago, e investigadores do Centro Vasco de Cambio Climáticodo B C3, Real Instituto Elcano, a Universidad Politécnica de Madrid (ItdUPM) ou o CONAMA crearonse espazos de diálogo e consenso como a iniciativa Manifiesto por Una Recuperación Sostenible. Neste contexto, AGACA asinou o Manifiesto por unha agricultura multibenéfica.

Os asinantes son persoas con diferentes profesións, diferentes opinións e distintas traxectorias. Pero a todos nos preocupa moito o presente e o futuro do sector agroalimentario en España. Por iso, e movidos polas recentes mobilizacións no sector, a pesar destas diferenzas, acordamos estes 10 puntos:

Coincidimos en que o traballo que realizan os gandeiros é fundamental para o conxunto da sociedade. E é totalmente necesario que por este traballo imprescindible reciban uns ingresos que lles permitan ter unha vida digna. Non hai agricultura verde en vermello e un produto decente debe ter un prezo digno.

A produción de alimentos complícase moito se persiste e afonda a situación actual na que con frecuencia se repiten fenómenos atmosféricos extremos. Contra a seca, as ondas de calor, as inundacións, os incendios de nova xeración, as xeadas intempestivas… pouco poden facer a sabedoría, a maquinaria e as tecnoloxías do labrego.

Por iso, a xente da cidade e do campo temos que facer todo o posible para frear na medida do posible o cambio climático en curso. Estes fenómenos atmosféricos extremos provocan moitos danos nos núcleos urbanos e, sobre todo, no rural, que son os principais afectados

Pero, ademais do impacto provocado polo cambio climático, os agricultores tamén sofren as rápidas flutuacións dos prezos, o aluvión de novas normativas, a competencia provocada pola entrada no mercado europeo de alimentos producidos con estándares de calidade ridículos e a falta de servizos e oportunidades no rural. É unha situación moi complicada para moitas explotacións agrícolas.

Os agricultores necesitan un apoio efectivo e eficiente dos poderes públicos que os acompañen e axuden na obrigada adaptación que teñen que facer para minimizar os danos que o novo clima lles está a causar. As explotacións familiares que constitúen, por así dicilo, a “clase media” agrícola merecen unha axuda prioritaria. É xustiza. O tecido de persoas produtoras de alimentos en todo o territorio é o modelo que máis valor aporta á sociedade.

Os agricultores tamén necesitan axuda e acompañamento para acadar un obxectivo crucial: que a agricultura contribúa a resolver a crise climática. Como calquera sector económico, quizais máis, a agricultura tamén é unha parte moi importante da SOLUCIÓN para frear as consecuencias máis catastróficas do cambio climático. Non só podes reducir a túa pegada, senón que aparecen oportunidades como a captura de gases de efecto invernadoiro.

No haberá unha economía florecente e boa saúde das persoas se o noso planeta, que nos sostén, enferma. Coidar a terra que herdamos dos nosos pais e nais e deixala máis fértil para os nosos fillos é unha tarefa común, dos labregos e do resto dos sectores da economía. Durante miles de anos, e agora tamén, a agricultura precisa da axuda indispensable da natureza, da boa auga, dos insectos polinizadores.

Todos os consumidores preocupados pola saúde das súas familias queren ter a seguridade de que os alimentos que consomen son saudables e os agricultores queren producir alimentos sans. Esta relación de confianza entre os que producen alimentos e os que os compran é mutuamente beneficiosa. A desunión entre os labregos das vilas de España e os cidadáns que viven nas cidades sería prexudicial para ambos os colectivos. A xente da cidade debe entender as razóns polas que un terzo do orzamento comunitario da Unión Europea se dedica á PAC e a xente do rural debe entender que unha gran preocupación dos consumidores é asegurarse de que os alimentos que consumen sexan saudables.

Hai que fomentar o interese dos consumidores por como se producen os alimentos, onde, por quen, como chegan ás súas mans… a etiquetaxe debe axudar, a formación nos centros educativos, as campañas de información etc. A sociedade debe escoller que tipo de produción de alimentos quere, pero para iso debe coñecer o sector, e formar parte do cambio. Nun mundo con crises frecuentes, é fundamental que unha parte importante das necesidades alimentarias do noso país estea asegurada polos agricultores do noso país.