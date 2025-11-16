Cooperativas de toda España únense para impulsar unha marca colectiva como motor económico e de emprego rural

Un total de 32 cooperativas uníronse ata o momento para impulsar a marca “Produto Cooperativo” no mercado nacional. O seu obxectivo é diferenciar os produtos elaborados baixo o modelo cooperativo, garantindo a súa orixe e a contribución destas entidades á economía local e ao desenvolvemento sostible.
”Produto Cooperativo” está arraigado nos valores e principios que as cooperativas representan e a súa contribución á tripla sustentabilidade (económica, social e ambiental). “Trátase dunha marca que enaltece o sabor auténtico e natural dos produtos cooperativos, permitindo ás persoas consumidoras identificalos e adquirilos, atraídos pola súa orixe, calidade e compromiso co territorio”, destaca o presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de España, Ángel Villafranca.
Viños, aceite de oliva, froitas e hortalizas frescas, conservas vexetais, froitos secos, leite, queixos, mel, azucre, pemento, carne e embutidos, son algúns dos produtos adheridos a esta marca colectiva en proceso de expansión.
Neste sentido, os promotores do proxecto destacaron algúns dos valores asociados que os fan moi atractivos para o consumidor fronte a outros alimentos importados que percorren miles de quilómetros para chegar ás nosas mesas: son produtos directos do campo español, de máxima frescura, calidade e sustentabilidade.
Achegan, ao mesmo tempo, ingresos a miles de familias de agricultores e gandeiros que permiten manter e ampliar o tecido económico, o emprego, o investimento e o desenvolvemento das zonas rurais.
Segundo un estudo de KANTAR, realizado a partir de enquisas, o 40% dos fogares “saben” o que son as marcas de cooperativas e o 60% de quen coñece marcas de cooperativas cómpranas.
O 50% dos fogares compraríanos se estivesen dispoñibles na súa tenda habitual, sendo os atributos máis valorados e que máis asocian a marca produto cooperativo: sabor auténtico (90,5%), orixe do campo, produto e produtores nacionais e garantía de calidade desde a orixe.
Unha das barreiras detectadas, tal e como apunta o estudo de Kantar era a dificultade para localizalos, un reto que os impulsores queren abordar coa marca colectiva.
“O noso obxectivo é seguir crecendo, sumando novas cooperativas e fomentando a demanda entre os consumidores, explica Ángel Villafranca. “Queremos que cada vez máis consumidores busquen o selo Produto Cooperativo e pídano nas súas tendas habituais. Así, lograremos que máis puntos de venda confíen nos nosos alimentos e amplíen a súa presenza no mercado”, engade.
Con este proxecto, as cooperativas buscan potenciar a actividade empresarial do sector agroalimentario, favorecer a remuda xeracional e crear novas oportunidades no medio rural. “Somos empresas comprometidas coa nosa contorna; non nos deslocalizamos e cumprimos os máis esixentes estándares de calidade, sustentabilidade e benestar animal”, engade Villafranca. “Estamos convencidos de que o consumidor valorará este modelo de economía social que combina autenticidade, compromiso e excelencia”.
Empresas que xa forman parte de “Produto Cooperativo”
De momento forman parte de este proyecto -y ya utilizan el sello en sus productos- cooperativas tan relevantes como ACOR, Bodega Cuatro Rayas, COLIVAL, Reina Kilama, COVICAR, Grupo Arcoíris, UNICA Group, TROPS, Bodega Cristo de la Vega, Bodegas Eidosela, Bodegas Yuntero, Empordàlia, Central Lechera Asturiana, COVICA, DCOOP Vinos, APIS, COVAP, Viñaoliva, Pimentón Valle del Alagón, Cooprado, Camp Mallorquí, Grupo AN, Grandes Vinos y Viñedos, Anecoop, Horsal, Granada La Palma, Neofungi, Agropal, Cooperativa de Magallón, COSANSE, SOCAPMA Montañas de Alicante y COVIÑAS.