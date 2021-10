As cooperativas apoian as manifestacións polo prezo de leite e a carne e alertan dunha situación “extremadamente difícil”

Agaca afirma que tras un ano con suba constante das materias primas de alimentación animal e doutros custos como os enerxéticos, os prezos do leite e das carnes de vacún e polo seguen estancados, impedindo aos gandeiros facer rendibles as explotacións e recuperar os investimentos realizados nelas

Tanto os gandeiros e gandeiras de Galicia coma as cooperativas das que forman parte enfróntanse nos vindeiros meses a unha profunda crise de sostibilidade económica e a unha dura proba para evitar o abandono das explotacións e o peche da actividade.

Ante esta situación, as cooperativas reunidas en Agaca solidarízanse e apoian a profesionais da gandería nas súas reclamacións e demandas e consideran que as manifestacións e concentracións de protesta, convocadas polas diferentes asociacións gandeiras e organizacións sindicais agrarias galegas, están xustificadas e obedecen a unha situación insostible do sector.

As cooperativas que forman Agaca manifestan a súa solidariedad cos produtores e apoian as manifestacións de denuncia da situación que teñen convocadas as asociacións gandeiras e as organizacións sindicais agrarias galegas

“A escalada de prezos das materias primas de alimentación animal, dos carburantes, da electricidade e dos fertilizantes colocan ao sector ante unha situación extremadamente difícil que pon en risco os esforzos e investimentos realizados por gandeiros e gandeiras”, asegura Agaca nun comunicado.

“As cooperativas solicitamos das autoridades a inmediata adopción de medidas destinadas a evitar a catástrofe do sector gandeiro, xa que os prezos dos aprovisionamentos seguen medrando día tras día e estes movementos alcistas nos custos de produción parecen non ter fin a curto prazo, mentres que os prezos do leite e da carne seguen sen variar”, denuncia a Asociación Galega de Cooperativas.

“Situación insostible” tamén para as cooperativas

Agaca tamén alerta de que a situación se está a converter en “insostible” tamén para as cooperativas, pois “os presupostos e previsións establecidos e acordados anualmente foron totalmente desbordados pola realidade diaria dos mercados” e mesmo recoñece que “a realidade actual ameaza seriamente con chegar a parar algunha das actividades das cooperativas por prezos inalcanzables ou mesmo por falta de abastecemento de insumos”.

Sen sustentabilidade económica da cadea alimentaria non é posible a sustentabilidade ambiental e social que evite o baleirado do medio rural

As cooperativas non se resignan a esta situación e solicitan urxentemente que o Ministerio “interveña inmediatamente” e aplique a Lei da Cadea “para que a cadea de valor láctea e as da carne de vacún e de aves sexan sustentables”.

Aplicar o Acordo Lácteo e axudas directas á carne

Para as cooperativas é fundamental recuperar o espírito do Acordo Lácteo, e usar as ferramentas políticas de intervención acordadas no mesmo. “O propósito a acadar é o fortalecemento das persoas produtoras e das cooperativas ante a anemia que padece o mercado comprimido pola gran distribución”, defende a Asociación Galega de Cooperativas.

O obxectivo é lograr o fortalecemento dos produtores ante a anemia que padece o mercado comprimido pola gran distribución

Por outra banda, indica Agaca, “entendemos que é necesario seguir apoiando ao sector de vacún de carne, tal como ten feito recentemente o Goberno de Francia, e tal como se fixo coas axudas concedidas pola Covid-19 no 2020”.