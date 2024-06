As cooperativas agroalimentarias galegas alcanzaron unha facturación récord de 2.180 millóns de euros en 2023

A Asociación Galega de Cooperativas Agroalimentarias (AGACA) celebrou este venres en Santiago de Compostela a 36ª edición da súa Asemblea Xeral Ordinaria.

O evento, que tivo lugar nun ambiente de total normalidade, contou coa aprobación das Contas Anuais e o Informe de Xestión do exercicio 2023. Ademais, presentouse a Memoria Anual de Actividades de 2023 e discutiuse o Plan Anual de Actividades para 2024.

Facturación marca en 2023

As entidades asociativas galegas alcanzaron unha facturación total de 2.180 millóns de euros en 2023. Este resultado desagrégase en 1.500 millóns de facturación directa e 680 xerados polas sociedades de capital propiedade ao 100% das cooperativas.

Segundo o rexistro oficial, en Galicia existen 180 cooperativas agroalimentarias. Estas entidades non só representan un modelo de negocio exitoso, senón que tamén xogan un papel crucial na economía local, proporcionando emprego directo a máis de 6.000 persoas.

Progreso e diversidade nas cooperativas galegas

O Sistema de Asistencia Virtual para o Cooperativismo e a Economía Social (SAVES), desenvolvido pola Universidade de Vigo en colaboración con AGACA, foi fundamental para identificar as necesidades de información das cooperativas galegas. SAVES, no marco da Rede Eusumo, permitiu deseñar informes específicos sobre a evolución do sector.

Un dos datos máis destacados dos informes de 2020 é a significativa presenza de mulleres nas cooperativas. O 47% dos socios son mulleres, e elas representan o 34% dos integrantes dos consellos reitores e o 20% das presidencias. Estes datos subliñan o compromiso das cooperativas galegas coa inclusión e a igualdade de xénero.

Durante a Asemblea, presentouse o Plan Anual de Actividades para 2024. Este plan céntrase en varios obxectivos clave, incluíndo o fomento da innovación, a sustentabilidade e a expansión de mercados para os produtos cooperativos.

AGACA segue comprometida co desenvolvemento do cooperativismo e a economía social en Galicia, fomentando a inclusión e o crecemento sustentable no sector agroalimentario.

Tras a Asemblea Xeral de AGACA, as distintas entidades que conforman o Foro pola Economía Social Galega (AGACA, ESPAZOCOOP, CEGASAL, AESGAL e AEIGA) celebraron a Asemblea da Economía Social Galega. O acto foi inaugurado polo conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González Vázquez.