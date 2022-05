A cooperativa Delagro renova o seu compromiso coa dixitalización e alcanza un volume de vendas récord

DELAGRO S. Coop. celebrou esta semana a súa Asemblea Xeral anual nun acto presencial desenvolvido no Hotel Spa Attica 21 de Vilalba (Lugo). Unha reunión presencial á que acudiron representantes das cooperativas socias e na que levou a cabo a presentación de contas e a Memoria de Actividades do exercicio 2021.

Desde a dirección xeral desagregaron os froitos cultivados, entre os que destacaron “os magníficos resultados en Galicia en materias primas, premezclas, plásticos e hixiene de muxido”, subliñando ademais un resultado histórico na venda de combustibles en Asturias e en Galicia, así como en vendas de pensos nas cooperativas socias e colaboradores, ao poder situarse nuns niveis de prezo que supuxeron un referente a nivel nacional e internacional.

“Desde que DELAGRO naceu en 2005, percorremos xunto a nosas cooperativas socias un camiño de crecemento, de mellora continua, de dixitalización e de solucións a cada novo reto que xurdiu no traxecto. Así o demostramos en 2021, un ano récord en volume de negocio e de cantidades, e cuns excelentes resultados por parte da nosa estratexia de compras, que unha vez máis demostrou a importancia da capacidade de anticipación e o poder de negociación que sumamos xuntos”, sinalou Carlos Castro, director xeral de DELAGRO.

Doutra banda, tamén se avaliaron os incrementos nos prezos das materias primas, especialmente notables no caso dos fertilizantes en 2021. Neste sentido, puideron constatarse os beneficios da estratexia de compra anticipada de DELAGRO, grazas á cal se logrou ofrecer prezos moi competitivos durante toda a campaña e pechar o mellor ano de venda de fertilizantes desde que a planta de produción e envasado de DELAGRO nas Pontes de García Rodríguez comezou a operar.

Estes resultados do centro multidisciplinar das Pontes estiveron acompañados por investimentos e melloras en maquinaria, instalacións e novos protocolos de mantemento, o que tivo un reflexo directo nos rendementos obtidos. Desta forma, optimizouse a coordinación de previsión de envasado o que permitiu reducir os custos de almacenaxes externas e incrementouse en 120 ocos/europallet a capacidade da fábrica grazas ao deseño de novos espazos.

As claves dos resultados: dixitalización e compromiso de equipo

Outra das firmes apostas de DELAGRO en 2021 foi a de seguir avanzando na dixitalización das cooperativas. Así, destacaron que durante o pasado exercicio púxose en marcha DelagrOS, un software propio (ERP) deseñado para o aforro de custos e eficiencia en procesos administrativos, nas cooperativas CLUN e El Plantenl. Un fito que supón “un gran avance dentro da integración cooperativa, conseguindo axilizar e consolidar os procesos de xestión. Desta forma, o noso ERP xa está instalado en 6 grandes cooperativas, utilízase en 20 puntos de venda e alcanza a máis de 400 usuarios2.

O director xeral de DELAGRO quixo subliñar que “estes resultados non serían posibles sen a lealdade e profesionalidade dun equipo entregado ao cumprimento do obxecto social da nosa cooperativa de segundo grao, e tamén grazas aos procedementos e ferramentas dixitais que levamos tempo implementando e que nos sitúan á vangarda do sector”. Ademais, en 2021 lanzouse unha nova páxina web corporativa cunha imaxe máis moderna e contido actualizado, que inclúe unha versión en portugués.

Por último, pero non menos importante, destacouse a aprobación do primeiro Plan de Igualdade de Oportunidades de DELAGRO, un proxecto que se desenvolverá durante o próximos catro anos co obxectivo de impulsar medidas que garantan de maneira efectiva a igualdade e a equidade entre homes e mulleres e no que todos os equipos da cooperativa de segundo grao “centrarán o seu compromiso”.

Sobre DELAGRO S. Coop.

DELAGRO ten a súa orixe en tres cooperativas de segundo grao, Cica (Asturias), Sergacán (Cantabria) e Cecoop (Galicia), que en 1994 deciden unir esforzos e levar a cabo unha actividade comercial común e buscar sinerxías. A integración deste tres socios iniciais, dá como resultado que en 2005 naza DELAGRO, co obxectivo de converterse no mellor exemplo de integración cooperativa.

Cunha facturación que supera os 200 millóns de euros, está integrada por máis de 23 entidades, algunhas delas de segundo grao, de Asturias, Cantabria e Galicia. Xuntas, achegan 37 cooperativas representadas, con case 26.000 familias asociadas, das que 17.000 son socios con actividade agraria. Un Grupo que aposta pola innovación e que se converteu, desta maneira, nunha das máis importantes centrais de compras e distribución do norte de España.