A cooperativa Delagro logra facturar máis de 200 millóns de euros en 2020 a pesar da pandemia

Delagro S. Coop. A. celebrou este martes pola mañá a súa Asemblea Xeral anual nun acto presencial desenvolvido no Hotel Spa Attica 21, de Vilalba (Lugo). Á convocatoria asistiu un 56,52% das entidades socias (Delagro integra en total, 23 cooperativas de primeiro e segundo grao), configurando así, o 83,3% do voto presente.

Entre os puntos do día, que se aprobaron por unanimidade, ademais da presentación de contas e Memoria de Actividades figuraba a renovación do Consello Reitor, que se mantén igual que estaba.

Como novidades, destaca a creación dun Comité de Risco, desde o que as persoas involucradas responsabilizaranse de autorizar as transaccións comerciais e facer seguimento dos pagos entre outras tarefas relacionadas coa área económica da entidade, e doutra banda, a modificación dos Estatutos para autorizar a posibilidade de realizar futuras Asembleas con carácter telemático se así se considerase.

Doutra banda, desde a cooperativa formada por cooperativas socias de Galicia, Asturias e Cantabria tamén destacan a satisfacción xa que, por primeira vez, superouse en 2020 a barreira dos 200 millóns de euros en volume de negocio, batendo unha marca histórica na entidade. Logrouse, ademais, incrementar o volume de vendas a pesar dos enormes desafíos que supuxo a pandemia e as importantes caídas que se rexistraron en determinadas categorías como os combustibles, pola menor mobilidade da poboación.

“A pesar de que o exercicio 2020 trouxo consigo a peor crise sanitaria, social e económica que o mundo enfrontara en case un século, en DELAGRO conseguiuse reaccionar con celeridade, procurando a seguridade dos empregados e o aseguramiento das subministracións, grazas ao compromiso e responsabilidade demostrada polas persoas que compoñen o equipo, ás ferramentas tecnolóxicas dispoñibles e ao adiantarse no tempo desenvolvendo, durante os anos previos, unha plataforma desde a que se dixitalizaron as relacións con provedores, socios e clientes, e Administracións Públicas”, destacan desde a cooperativa.

Así, Delagro foi unha das primeiras cooperativas do país en desenvolver un protocolo de prevención para os seus traballadores de oficinas, fábrica e comerciais, antes mesmo de que as autoridades sanitarias lexislasen sobre este particular.

“Pode dicirse que os servizos que DELAGRO achegou non se viron minguados en absoluto grazas á lealdade, compromiso e profesionalidade dun equipo entregado a cumprir co obxecto social desta organización”, subliñan .

Configuración actual do Consello Reitor :

– Presidencia: AIRA- Javier Taboada (Galicia)

– Vicepresidencia: Campoastur, Mª Cruz Fernández (Asturias)

– Secretaría: Clun -Pablo Costoya (Galicia)

– Vogais: Agrocantabria, (José A. Pereda- Cantabria); Xallas (José Guardado- Galicia); Corvera (Mª Sol Codina- Asturias) e Cusoviame (Roberto Roca- Galicia)

Delagro S. Coop. A.

Delagro S. Coop. A. (membro de Cooperativas Agro-alimentarias de España) é unha cooperativa de segundo grao do sector agrícola e gandeiro (lácteo principalmente), que xorde fai xa preto de 25 anos co obxectivo de converterse no mellor exemplo de integración cooperativa.

Hoxe integra a 23 socios (37 cooperativas) de Asturias, Cantabria e Galicia e colabora con cooperativas de compoñente lácteo de Euskadi, Castela -León e Portugal converténdose nunha das máis importantes centrais de compras e distribución do norte de España.