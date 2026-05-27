A cooperativa DELAGRO celebra en Vilalba a súa asemblea xeral

DELAGRO celebrou hoxe a súa Asemblea Xeral anual nun acto no Hotel Spa Attica21 de Vilalba (Lugo), coa participación de representantes das cooperativas socias. No encontro presentáronse as contas e a Memoria de Actividades de 2025, un ano que a organización pechou con 271 millóns de euros de volume de negocio.
A Asemblea serviu tamén para poñer o foco no papel de DELAGRO ante un mercado cada vez máis esixente. En 2025, a organización centrou boa parte da súa actividade en asegurar subministracións, mellorar as condicións de compra e achegar apoio técnico a agricultores e gandeiros, nun momento no que as cooperativas necesitan planificar máis e reducir ao mínimo a improvisación.
O presidente do Consello Reitor, Jesús López Díaz, resumiu esa realidade durante a súa intervención. “As explotacións traballan con mercados cambiantes, novas esixencias normativas e custos difíciles de prever. Ante esta realidade, a cooperación xa non é unha opción. É unha necesidade”, afirmou.
Unha das novidades máis relevantes do exercicio foi a reorganización das áreas de negocio, coa creación da Unidade de Subministracións e Puntos de Venda e a Unidade de Produción e Desenvolvemento Vexetal. Esta última agrupa fertilización, sementes, fitosanitarios, ensilaxe, I+D agronómico e desenvolvemento técnico aplicado.
Para Martín Díaz Álvarez, xerente de DELAGRO, este cambio permite traballar con máis foco e aproveitar todos os recursos da organización. “A nova estrutura axúdanos a ordenar mellor o traballo, especializar os equipos e estar máis preto do que necesitan as cooperativas en cada momento”, sinalou.
Un sector con menos marxe para improvisar
O balance de 2025 deixou unha lectura clara. O sector agrogandeiro ten que tomar decisións antes, con máis información e con maior respaldo técnico. A presión sobre os custos, os cambios normativos, a concentración de explotacións e a remuda xeracional están a estreitar a marxe de actuación.
O ámbito lácteo móstrao con claridade. En España, as entregas de leite descenderon un 0,5% en 2025. Ao mesmo tempo, o número de gandeiros volveu caer, cun 7% de produtores que deixaron a actividade durante o ano. Aínda que o prezo medio percibido subiu de 0,49 €/l a 0,51 €/l, a perda de explotacións confirmou que a presión de fondo continúa.
Ante esta situación, López Díaz defendeu que DELAGRO “non debe ser unha estrutura que pesa, senón unha panca que impulsa. O lugar ao que as cooperativas poidan acudir cando necesitan respaldo, capacidade de compra ou un interlocutor que entende o seu negocio porque tamén é o seu”.
O presidente insistiu ademais nunha idea central para a organización. “Cando unha cooperativa negocia a través de DELAGRO, non negocia soa. Negocia coa forza de todas. Iso nótase nas condicións que conseguimos, no soporte que reciben as cooperativas e na capacidade de anticiparnos aos cambios do sector”, afirmou.
Solucións que teñen que chegar ao campo
A adaptación ás novas esixencias medioambientais foi outro dos temas tratados na Asemblea. En fertilizantes, DELAGRO lanzou ao mercado Pack BLUE, unha gama deseñada para reducir a pegada de carbono, mellorar a eficiencia por hectárea e facilitar o cumprimento das limitacións vinculadas á fertilización.
A área de I+D asumiu tamén a dirección técnica de cinco proxectos estratéxicos: Pack BLUE, con CLUN; Amipro, con DOCAMPO; abonos foliares, con AGC, CAMPOASTUR e COBIDEZA; Orixe Salgada, con COBIDEZA, FORCAREI, CORVERA e KAIKU; e campos demostrativos de millo con distintas casas comerciais.
A finalidade destes traballos é xerar datos propios e trasladar coñecemento útil a cooperativas, provedores e equipos internos. Non se trata só de ensaiar produtos, senón de comprobar que funciona en condicións reais.
“A innovación só ten sentido se acaba chegando ao campo e axuda a tomar mellores decisións. O reto non é incorporar solucións novas por incorporalas, senón que sexan útiles, rendibles e aplicables nas explotacións”, destacou Martín Díaz.
DelagrOS chega a máis de 400 usuarios
A Asemblea tamén se centrou na evolución de DelagrOS, o software de xestión empresarial desenvolvido por DELAGRO para o sector agroalimentario. A ferramenta permite dixitalizar a actividade de cooperativas e PEMES, desde a xestión operativa ata o punto de venda.
En 2025, DelagrOS alcanzou as 12 cooperativas implantadas, con presenza en máis de 25 puntos de venda e unha comunidade de máis de 400 usuarios. O seu crecemento está ligado a necesidades moi concretas das cooperativas e PEMES do sector agroalimentario, que necesitan sistemas capaces de ordenar procesos, reducir carga administrativa e mellorar a rastrexabilidade.
Durante o ano incorporáronse novos desenvolvementos, especialmente en materia fiscal, con avances vinculados a Verifactu, facturación electrónica e melloras na integración do SII.
As Pontes gana capacidade operativa
O Complexo Multidisciplinar das Pontes seguiu sendo unha peza crave na actividade de DELAGRO. Desde este centro préstanse servizos de transporte, almacenaxe, preparación de expedicións, envasado de fertilizantes, asesoramento en ADR e distribución a clientes.
En 2025 incorporouse a APP de Cargas, pensada para axilizar expedicións, reducir erros e mellorar o control de stocks. O complexo obtivo ademais o nivel APQ-10, que permite ampliar o almacenamento de produtos ADR e materias perigosas, e consolidou o envasado en formato big bag de 750 kg, con impacto en produción, estibado e tempos de carga.
Renovación do Consello Reitor
Na parte final da Asemblea abordáronse tamén os cambios internos do ano. DELAGRO renovou o seu Consello Reitor, en cumprimento do mandato estatutario, e a Presidencia pasou a CAMPOASTUR, representada por Jesús López Díaz, tras 16 anos de presidencia exercida por AIRA.
O novo Consello Reitor quedou integrado por CAMPOASTUR, na Presidencia; XALLAS, na Vicepresidencia; CLUN, na Secretaría; e AIRA, AGROCANTABRIA, CUSOVIAME e VALCOR, como vogalías.
O presidente agradeceu o traballo do anterior Consello Reitor e, de forma especial, o do presidente saínte, Daniel Ferreiro, pola súa dedicación e contribución á consolidación do proxecto cooperativo.
