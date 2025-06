A cooperativa Clun, un dos premios PEL 2025 da Deputación da Coruña

O Campus Tecnolóxico Cortizo, en Padrón, acolleu esta noite a gala de entrega dos Premios PEL da Deputación da Coruña, uns galardóns que recoñecen anualmente as mellores iniciativas empresariais da provincia e que este ano celebran a súa sétima edición.

As empresas galardoadas foron CLUN (Cooperativas Lácteas Unidas S.C.G), Espazo Nature Retreat S.L. e Somadrome Films S.L, que recibiron un premio de 20.000 euros cada unha polo seu compromiso co emprendemento, a innovación e a sustentabilidade.

A presente edición fixo historia ao rexistrar a maior participación dende a creación dos premios, con 127 candidaturas presentadas: 31 na categoría de Iniciativa Emprendedora, 79 na de Traxectoria Empresarial e 17 propostas polo xurado para a categoría de Proxección e Innovación Sostible.

“Esta alta participación demostra que os Premios PEL interesan, que son necesarios e que están plenamente consolidados como un referente no ecosistema empresarial da provincia”, afirmou o presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, que presidiu a gala. “Cada candidatura é unha mostra de ilusión, de traballo e de compromiso co territorio. Estes premios visibilizan proxectos que están a transformar o noso rural, a nosa economía e a nosa sociedade”.

Tamén agradeceu a participación de todas as candidaturas presentadas que non obtiveron galardón este ano “porque sen elas non existiría este proxecto colectivo que é o Plan de Emprego Local”.

PEL, o gran proxecto transformador da Deputación da Coruña

Durante o acto, Formoso fixo un balance do Plan de Emprego Local (PEL), ao que definiu como “un dos proxectos máis transformadores da Deputación da Coruña”.

“Cando chegamos ao goberno hai unha década, as políticas de emprego da Deputación da Coruña limitábanse á contratación de cuadrillas de obras nos concellos durante os tres meses do verán, cun investimento de menos de 1 millón de euros cada ano. Hoxe estamos a falar do maior Plan de Emprego impulsado por unha administración local en Galicia, que leva mobilizado 120 millóns de euros investidos dende o seu inicio, con 7.700 empregos creados, 2.700 pemes e 4.000 autónomos beneficiados pola axudas do PEL, ademáis dunha rede de 11 coworkings que axudou a impulsar máis de 300 proxectos emprendedores. Detrás de cada unha destas cifras hai nomes, proxectos e soños compridos e, sobre todo hai moito futuro”, destacou Formoso.

O presidente da Deputación reivindicou tamén o compromiso da institución co rural: “Vivimos nun territorio onde cada posto de traballo que se crea nun concello pequeno pode significar que unha familia quede ou que unha persoa nova decida emprender alí o seu proxecto de vida. Esa é a nosa loita: facer do rural unha oportunidade, non unha desvantaxe”.