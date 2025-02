A cooperativa Central de Frades organiza este mércores unha xornada de formación gandeira

A cooperativa Central de Frades impulsa unha nova xornada de formación gratuíta dirixida a gandeiros/as e profesionais do sector. O evento terá lugar este mércores 26 de febreiro no Centro Sociocultural de Ponte Carreira e contará coa participación de expertos en sanidade animal, nutrición e reprodución. O obxectivo desta formación é proporcionar coñecementos clave que permitan mellorar a rendibilidade e sostibilidade das explotacións gandeiras.

A xornada abordará cuestións de relevancia para o sector. Un dos temas principais será a Enfermidade Hemorráxica Epizoótica, unha enfermidade emerxente que preocupa cada vez máis aos gandeiros. O relator, Sergio R. Pedrouzo, do Servizo Técnico Ruminantes de Vetia, explicará os últimos avances na súa prevención e control. Tamén se tratarán estratexias para optimizar a alimentación do gando, incidindo na fermentación e conservación das forraxes como clave para garantir a calidade da alimentación animal. Este apartado estará a cargo de Mariano Sánchez Valdés, técnico comercial en 3F Technology. Por último, Juan Cainzos, director mundial de GENEadvance en ABS, explicará como unha boa planificación da reprodución pode influír directamente na rendibilidade da granxa, abordando técnicas para mellorar a eficiencia reprodutiva das explotacións.

A formación desenvolverase entre as 11:00 e as 13:20 horas e incluirá unha pausa café, permitindo que os asistentes poidan intercambiar impresións cos expertos e outros gandeiros. As prazas son limitadas e, por motivos de organización, recoméndase confirmar asistencia chamando ao 981 69 21 05.