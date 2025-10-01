A cooperativa Campoastur lanza o seu programa Next para impulsar o relevo xeracional no campo asturiano

Campoastur, unha das principais cooperativas agroalimentarias de Asturias, presentou o seu programa Campoastur Next, unha iniciativa deseñada para acompañar, formar e impulsar aos mozos que queren incorporarse ao sector agrogandeiro ou tomar o relevo nas súas explotacións.
A xornada, celebrada na sala Anfiteatro da Cámara de Comercio de Xixón, reuniu a mozos, socios, institucións e representantes do sector nun evento que puxo de relevo a importancia da remuda xeracional como reto colectivo.
Un compromiso claro co futuro do campo
O acto abriuse coa benvida de Jesús López, director xeral de Campoastur, quen destacou o compromiso da cooperativa coa mocidade e co territorio: “O futuro do medio rural non pode construírse en solitario. Necesitamos a implicación real de todos: da sociedade, das cooperativas e, moi especialmente, das institucións públicas, que son imprescindibles para dar continuidade ás nosas explotacións.”
Presentación detallada do programa
A continuación, Rubén López, veterinario de Campoastur, presentou en detalle Campoastur Next, explicando os seus tres grandes eixos:
-Formación práctica e de calidade, con módulos sobre nutrición, benestar animal, xestión técnico-económica, novas tecnoloxías, bioseguridade, automatización ou robótica.
-Experiencias, a través de visitas a explotacións de referencia, feiras e encontros nacionais e internacionais.
-Comunidade Campoastur Next, un espazo de participación e diálogo para que os mozos compartan inquietudes, acheguen ideas e convértanse en protagonistas do cambio.
Inspiración e intercambio
A xornada continuou coa inspiradora conferencia de Endika e Gaizka Landa, novos gandeiros do País Vasco, que compartiron a súa experiencia de innovación e relevo xeracional no campo, espertando gran interese entre os asistentes.
Posteriormente, celebrouse unha mesa redonda moderada por Eva Pando, directora da Fundación Caixa Rural de Asturias, coa participación de:
-Gaizka Landa, de Gandería Armoki.
-Marco Rodríguez Barzana, de Gandería Quintín.
-Andrea Méndez, de Gandería Díaz Alba (Salas).
-Ana Ruiz, veterinaria de Campoastur.
Un espazo que xerou gran interacción co público e no que os mozos compartiron as súas inquietudes, retos e propostas para o futuro do medio rural.
Clausura institucional
A clausura estivo a cargo de Rocío Huerta, directora xeral de Gandería do Principado de Asturias, quen encomiou o programa e recoñeceu a experiencia de Campoastur como referente na aposta pola mocidade e a profesionalización do sector.
O proxecto conta co apoio da Fundación Caixa Rural de Asturias, cuxo respaldo foi clave para dar forma e proxección á iniciativa. Campoastur agradeceu especialmente a implicación da entidade e da súa directora, Eva Pando.
Campoastur Next: unha semente de futuro
Con máis de 7.500 socios e socias, Campoastur reafirma con este programa o seu papel como motor de desenvolvemento rural en Asturias. Campoastur Next preséntase como unha ferramenta para impulsar un campo vivo, sostible e con oportunidades para as próximas xeracións. A mensaxe que guiou toda a xornada quedou claro: “O campo que vén construímolo xuntos.”