A cooperativa Campoastur eleva a súa cifra de negocio ata os 97,96 millóns de euros en 2025

Campoastur celebrou a súa Asemblea Xeral, na que presentou e aprobou as contas correspondentes ao exercicio 2025, un ano que confirma a solidez do seu modelo e unha traxectoria baseada na xestión responsable, a estabilidade e o reinvestimento dos recursos xerados no territorio.
O exercicio 2025 supuxo un novo paso adiante para a organización. A cifra de negocio alcanzou os 97,96 millóns de euros, fronte aos 89,72 millóns do exercicio anterior, o que representa un crecemento superior ao 9%.
Esta evolución permitiu mellorar os principais indicadores económicos e reforzar a súa estabilidade. A marxe bruta situouse en 15,61 millóns de euros, mentres que o EBITDA aumentou ata os 2,59 millóns de euros, consolidando a mellora da rendibilidade nunha contorna esixente e competitiva.
Pola súa banda, o beneficio despois de impostos alcanzou os 1,18 millóns de euros, fronte aos 922.000 euros do exercicio anterior, o que supón un incremento superior ao 27%. Estes resultados fortalecen un modelo no que os beneficios non saen do territorio, senón que volven a el en forma de servizos, instalacións, emprego, actividade económica e apoio directo ao sector agroalimentario asturiano.
Desde a súa creación, Campoastur baseou o seu desenvolvemento nun principio esencial: crecer con responsabilidade para fortalecer o territorio. O valor xerado pola súa actividade reinvístese na propia organización e na súa contorna, contribuíndo a mellorar a competitividade dos socios, ampliar e modernizar servizos, soster actividade no medio rural e xerar novas oportunidades.
Durante 2025, realizáronse actuacións por valor de 2,90 millóns de euros, orientadas a mellorar instalacións, modernizar activos e reforzar proxectos vinculados á actividade. O 79,3% destas actuacións financiáronse con recursos propios, grazas á capacidade de autofinanciación xerada pola propia actividade.
Renovación no Consello Reitor
A Asemblea aprobou tamén a renovación dos vogais 1 e 4 do Consello Reitor. Belén García Valdés, ata o de agora vogal 1, e María del Mar González Rodríguez, vogal 4, pechan esta etapa no Consello, dando paso a María Jesús López como nova vogal 1 e a Tania García Álvarez como nova vogal 4.
A entidade agradece ás vogais saíntes a súa dedicación, implicación e achega ao proxecto durante estes anos, á vez que dá a benvida ás novas incorporacións ao Consello Reitor, que asumen esta responsabilidade nunha etapa marcada polo crecemento, a consolidación e os novos retos do sector.
Campoastur Next, unha aposta polo futuro do campo asturiano
Tras a celebración da Asemblea, Rubén López, responsable do programa Campoastur Next, realizou unha presentación aos socios sobre a evolución desta iniciativa. A resposta de Campoastur ao reto da remuda xeracional.
Durante a presentación, compartíronse os avances do programa e o seu desenvolvemento como unha ferramenta útil para fortalecer o futuro do campo asturiano. Campoastur Next, que conta coa colaboración da Fundación Caixa Rural de Asturias, representa unha aposta estratéxica pola remuda xeracional, a profesionalización do sector e a creación dunha comunidade de mozos vinculados ao medio rural, con formación, acompañamento e participación activa.
Solidez para seguir acompañando ao medio rural
O balance reflicte tamén unha estrutura sólida. O activo total aumentou ata os 33 millóns de euros, impulsado polo crecemento da actividade e polas actuacións desenvolvidas ao longo do exercicio.
A política de aplicación do resultado reforza o compromiso coa estabilidade e o crecemento a longo prazo, destinando a maior parte do beneficio a reservas voluntarias e ao fortalecemento patrimonial. Esta decisión permite reforzar a estabilidade da organización e seguir acompañando aos seus socios e ao sector agroalimentario asturiano desde unha posición sólida e preparada para afrontar novos retos.
Os resultados obtidos en 2025 son froito do esforzo colectivo, a confianza de socios e clientes, e o compromiso diario de todas as persoas que forman parte deste proxecto. Tamén reflicten un xeito de xestionar baseada na responsabilidade compartida, a visión de futuro e o compromiso con quen o fai posible cada día.
Con este novo exercicio, Campoastur reafirma o seu papel como unha entidade de referencia no sector agroalimentario asturiano e como un proxecto que, desde a súa fundación, traballa cunha idea clara: crecer con responsabilidade para que todo o que xera volva ao territorio e transfórmese en servizos, actividade, oportunidades e futuro para o medio rural.