A cooperativa Campoastur alcanzou unha facturación récord de 92 millóns en 2023

Na Asemblea Xeral de Delegados celebrada hoxe no Hotel Las Caldas en Oviedo, Campoastur presentou as súas contas anuais, o informe de xestión do exercicio 2023 e levou a cabo a renovación parcial do seu consello reitor.

A cooperativa pechou o ano 2023 cun beneficio neto de 588.844,44 euros, o que representa un incremento importante respecto ao ano anterior. A cifra de negocio obtida por Campoastur en 2023 ascendeu a 92.153.122,16 euros, superando os 82.919.775,78 euros alcanzados en 2022.

Este notable crecemento reflicte a sólida xestión e o compromiso continuo de Campoastur cos seus socios e a comunidade. Durante a asemblea, tamén se renovaron os cargos do Consello Reitor. Na elección ordinaria elixíronse o vicepresidente e vocais.

Ademais, comunicouse a xubilación, a final de ano, do actual director xeral da cooperativa, Marcelino González, e presentouse a Jesús López, quen se incorporou recentemente ao equipo directivo como director xeneral e que,

até fin de ano , estará en compañía de González.

Carlos García, presidente da Campoastur, destacou na súa intervención que “pechamos un ano 2023 moi positivo para a cooperativa, no que a maiores dos resultados económicos xerados tamén se mantivo a prestación de servizos aos socios, a pesar das grandes dificultades do actual mercado laboral. Tamén se avanzou na comercialización de produtos, incrementando os litros de leite comercializados e consolidando a nova liña comercialización de tenreiros cruzados. Grazas a estas accións puidemos incrementar o número de socios”.

Pola súa banda Marcelino González, apuntou que “Campoastur pechou 2023 con moi bos resultados, aínda coa situación dos mercados e dos incrementos de custos inflacionarios. Son os mellores resultados da historia de Campoastur tanto por volume de vendas como por beneficio xerado. De cara ao exercicio actual a cooperativa mantense na senda de crecemento e cunha previsión de resultado moi positiva”.

Campoastur, o referente cooperativo do mundo rural asturiano

Campoastur é unha cooperativa agraria, con servizos integrais no medio rural, que nace da fusión de varias cooperativas do Principado de Asturias, e que integra a 7.000 socios cooperativistas e unha rede de 18 delegacións.