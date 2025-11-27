A cooperativa AIRA celebra un ouro histórico para o seu queixo “Pambre”

A cooperativa agroalimentaria AIRA acaba de acadar un novo fito coa concesión da medalla de ouro ó queixo Pambre, un Arzúa-Ulloa elaborado en Queixos de Galicia, sociedade participada por AIRA e GARCÍA BAQUERO. O prestixioso recoñecemento dos World Cheese Awards 2025-26, un dos certames máis relevantes do sector lácteo internacional, supón un impulso decisivo .
Este galardón internacional, un dos máis relevantes do sector lácteo, destaca non só a excelencia do produto, senón tamén o modelo de colaboración que sustenta o proxecto. Queixos de Galicia combina a traxectoria industrial e a capacidade de innovación de García Baquero co arraigo, a profesionalidade e o compromiso co rural galego que caracterizan a AIRA.
Para a Cooperativa, este ouro representa un recoñecemento directo ó traballo diario das ganderías socias, cuxo leite fai posible manter un nivel de calidade que agora se ve avalado a nivel mundial. O premio reflicte o coidado en cada paso do proceso: desde a produción responsable nas granxas ata a elaboración na planta de Palas de Rei.
“A distinción ó queixo Pambre consolida a estratexia de AIRA a favor da calidade, a innovación e o desenvolvemento sostible do rural, así como a aposta por situar os produtos galegos nos mercados e concursos máis esixentes”, sinalan desde a Cooperativa.