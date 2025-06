CoolCare®: Unha Solución Integral para Combater o Estrés Térmico en Ruminantes de leite

O estrés térmico é un desafío común e significativo para os ruminantes de leite, especialmente durante os meses cálidos do verán. Os animais de alta produción son particularmente vulnerables xa que xeran unha gran cantidade de calor a través do seu propio metabolismo, o que agrava as consecuencias do estrés térmico.

Este fenómeno iníciase por unha combinación de temperatura e humidade, e cuantifícase mediante o Índice de Temperatura e Humidade (THI). Un THI de 68 ou superior —que se alcanza con temperaturas de 23 graos centígrados e unha humidade superior ao 40 %— xa indica o inicio do estrés térmico.

Canto maior é o THI, máis sofren os animais. As consecuencias do estrés térmico son variadas e poden ter un impacto económico considerable para os gandeiros, chegando a supoñer unha cantidade importante de diñeiro. Entre os efectos negativos inclúense:

• Redución da inxesta de alimento ou materia seca.

• Diminución da produción de leite.

•Problemas de fertilidade, como menor taxa de concepción, perdas embrionarias e ovarios quísticos.

• Problemas de saúde, como acidose, cetose, mastite, aumento do reconto de células somáticas (RCS) e laminite.

• Perda de sólidos en leite.

• Aumento da salivación e das boqueadas, e incremento da frecuencia respiratoria

Para mitigar o estrés térmico, é fundamental un enfoque dual que combine un manexo adecuado cunha nutrición específica. As medidas de manexo inclúen proporcionar auga fresca a libre disposición, sombra abonda, optimizar a ventilación artificial, e un manexo axeitado da alimentación e dos silos. A nivel nutricional, é importante considerar o uso de búferes, enerxía extra, vitaminas, aditivos e minerais específicos.

CoolCare®: A Solución Nutricional de De Heus

CoolCare® é un premix multifuncional creado por De Heus Nutrición Animal, deseñado para minimizar os efectos negativos do estrés por calor en vacas leiteiras. É unha solución proactiva e natural que se basea na experiencia global de De Heus.

Composición e Modo de Acción:

CoolCare® contén aditivos especialmente seleccionados que lle outorgan un amplo modo de acción para a prevención do estrés por calor. As súas substancias activas inclúen:

• Varios búferes (ata 4 diferentes) para un efecto tampón maximizado e minimización do risco de acidose.

• Minerais e elementos traza importantes, e un suplemento de vitaminas.

• Termoreguladores bioactivos que estimulan a liberación de calor a través da pel e aumentan a sudoración, facilitando que o animal disipe a calor. Isto lógrase mediante unha maior vasodilatación que achega o sangue á superficie da pel.

• Secuestrantes de toxinas (ou adsorbentes de micotoxinas) e conservantes, que contribúen a manter a ración total mesturada (TMR) fresca e melloran a apetecibilidade.

• Enerxía, en forma de graxa de bypass.

• Intervén na bomba de Sodio/Potasio (Na/K) para compensar perdas de electrolitos e gastos suplementarios do proceso homeostático.

Beneficios de CoolCare®

A utilización de CoolCare® ofrece múltiples beneficios para a saúde e produtividade das vacas leiteiras:

• Animais mellor hidratados: Incrementa o consumo de auga.

• Menos acidose: Contribúe á estabilidade ruminal.

• Produción de leite máis estable: Axuda a manter os niveis produtivos.

• Aumento da inxesta de alimento: Fomenta un maior consumo de materia seca.

• Menor caída de graxa en leite: Minimiza a perda de sólidos en leite.

• Mellores taxas de concepción: Contribúe á mellora da fertilidade.

• TMR máis fresco: Mellora a conservación da mestura total.

A Aplicación CoolCare® by De Heus: O teu Aliado Dixital

Para unha xestión aínda máis precisa do estrés térmico, De Heus desenvolveu a aplicación CoolCare®. Trátase da primeira aplicación utilitaria de De Heus lanzada a nivel mundial, gratuíta e dispoñible tanto para Android e iOS de forma gratuíta.

A aplicación proporciona recomendacións nutricionais e de manexo baseadas nas condicións meteorolóxicas locais da súa explotación. CoolCare® calcula e mostra o índice THI para o día actual e para os próximos 5 días, indicando o grao de estrés por calor mediante un código de cores, enviando alertas automáticas cando se prognostica estrés por calor na súa localización.

En resumo, CoolCare® de De Heus representa unha solución nutricional completa que, combinada co apoio tecnolóxico da aplicación CoolCare®, permite aos gandeiros previr e mitigar eficazmente as consecuencias do estrés térmico, asegurando a saúde, o benestar e a produtividade en ruminantes de leite.

