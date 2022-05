Coolcare: A protección de De Heus contra o estrés térmico en vacún de leite

A tensión térmica en gando vacún leiteiro é un problema común en España durante os meses máis calorosos. Ademais de polas elevadas temperaturas ambientais, as vacas de leite sofren aínda máis as consecuencias do estrés térmico debido á cantidade de calor que elas mesmas producen a través do seu propio metabolismo.

Os efectos do quecemento global converten nunha necesidade protexer aos animais da calor e non só nos meses de verán.

Como consecuencia da tensión por calor, os animais cambian os seus hábitos naturais para tentar aliviar o sufrimento, circunstancia que provoca varios efectos negativos en fervenza: diminución da inxesta, diminución da produción de leite, perda de condición corporal, caída dos índices de fertilidade e outros problemas. As acidoses fanse máis frecuentes e, como consecuencia, o leite producido presenta menor tenor de graxa. Todo isto desemboca en elevadas perdas económicas para o gandeiro.

A detección temperá dos síntomas de estrés é clave para previr o impacto en produtividade e saúde.