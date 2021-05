COOLCARE®: a mellor forma de previr o estrés por calor

O estrés por calor é un problema moi común nas vacas leiteiras durante os meses de verán. Especialmente as vacas de alta produción xeran moita calor a través do seu propio metabolismo e, por tanto, sofren de maneira máis intensa as consecuencias da tensión térmica.

Este problema provoca nos animais efectos negativos en cascada, tales como diminución da inxesta de alimento e por tanto da produción de leite, deterioración da condición corporal, perda de fertilidade e problemas de saúde en xeral. Ademais, as acidoses fanse máis frecuentes e, en consecuencia, o leite producido presenta un menor porcentaxe de graxa, co impacto económico que isto ten para a granxa.

COOLCARE® é a solución nutricional completa deseñada por De Heus para minimizar o impacto da tensión térmica e para garantir que o TMR se manteña fresco durante máis tempo. O produto está dispoñible en toda a rede de distribución especializada de De Heus.

COOLCARE® está composta por sustancias activas de alta calidade, así como vitaminas, minerais específicos, termoreguladores bioactivos, secuestrantes e conservantes. Grazas ao seu uso os animais inxeren máis alimento, están máis sans e hidratados, padecen menos enfermidades e acidoses, melloran taxas de concepción e a súa produción de leite é máis estable.

Como utilizar COOLCARE®?

COOLCARE® debe agregarse ao TMR ou engadirse como suplemento ao pesebre. Para unha maior precisión na determinación do estrés térmico ou na dosificación do produto, pode contactar cun técnico de De Heus, que lle proporcionará todas as recomendacións e consellos adaptados ás características e necesidades da súa granxa.

Ademais, a multinacional holandesa acaba de lanzar a nivel mundial COOLCARE® by De Heus, unha innovadora aplicación que pode descargarse gratuitamente para Android e IOS, onde atopará recomendacións nutricionais e de manexo para a redución da tensión térmica dos animais, baseándose nas condicións meteorolóxicas locais da súa explotación.

A nova app de De Heus serve para calcular o THI da granxa e a previsión de THI para toda a semana. Ademais, dispón de alertas automáticas e recomendacións técnicas de gran utilidade para o gandeiro.

Maneiras de reducir o estrés por calor

A forma máis eficaz de reducir a tensión térmica é centrarse tanto no manexo como na nutrición.

A nivel de instalacións, débese garantir a existencia de sombras, ventiladores, auga fresca e aspersores. O correcto manexo dos alimentos, evitando que se quenten ou buscando estratexias que melloren a inxesta de materia seca, tamén contribuirá a reducir a tensión por calor nas vacas.

En canto á nutrición, é importante limitar os efectos que pode ocasionar a tensión térmica utilizando buffers, aumentando a enerxía na dieta e garantindo a correcta achega de vitaminas e minerais específicos. Tamén debe fomentarse a inxesta de auga e aditivos especiais que permitan unha maior vasodilatación que facilite ao animal a liberación de calor.

THI: Un bo indicador da tensión por calor en gando vacún

A tensión por calor iníciase por unha combinación de temperatura e humidade. A partir de ambos, formulouse unha ecuación: o chamado índice THI (índice de temperatura e humidade), para avaliar o impacto da tensión por calor.

A tensión térmica prodúcese a partir dunha temperatura de 23 graos en combinación cunha humidade de máis do 40 por cento (THI ≥ 68). Canto maior é o THI, máis sofren os animais (ver táboa).