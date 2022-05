Coolcare: A protección de De Heus contra o estrés por calor en vacún de leite

A tensión térmica en gando vacún leiteiro é un problema común en España durante os meses máis calorosos. Ademais de polas elevadas temperaturas ambientais, as vacas de leite sofren aínda máis as consecuencias do estrés térmico debido á cantidade de calor que elas mesmas producen a través do seu propio metabolismo.

Os efectos do quecemento global converten nunha necesidade protexer aos animais da calor e non só nos meses de verán.

Como consecuencia da tensión por calor, os animais cambian os seus hábitos naturais para tentar aliviar o sufrimento, circunstancia que provoca varios efectos negativos en fervenza: diminución da inxesta, diminución da produción de leite, perda de condición corporal, caída dos índices de fertilidade e outros problemas. As acidoses fanse máis frecuentes e, como consecuencia, o leite producido presenta menor tenor de graxa. Todo isto desemboca en elevadas perdas económicas para o gandeiro.

A detección temperá dos síntomas de estrés é clave para previr o impacto en produtividade e saúde.

A continuación, ofrecemos algunhas indicacións a ter en conta polo produtor para facer fronte á tensión térmica na súa explotación:

-Prever as condicións climáticas a través do índice THI (índice temperatura e humidade). Non só a temperatura é importante; a humidade relativa do aire agudiza os efectos da tensión por calor. Os niveis THI dentro das naves poden ser superiores aos do exterior, aínda que tamén é importante considerar a exposición directa ao sol en animais en pastoreo. Os sensores de THI monitorizan de forma continua este indicador, nalgúns casos sincronizados cos sistemas de ventilación forzada.

O valor THI a partir do cal se estima que existe perda de produtividade por tensión por calor é 68. Porén, na actualidade hai consenso en que ese valor debería ser de 62.

Observar os animais para detectar os primeiros signos. Algúns deles son:

-Respiración curta.

-Cocientes de respiración altos.

-Redución do tempo en repouso (deitadas) para favorecer a disipación de calor.

-Diminución da actividade ruminal. Por cada 10 puntos de THI, a rumia redúcese nunha hora e a produtividade en 2,5 kg de leite.

Como reducir a tensión térmica?

A forma máis eficiente de reducir a tensión térmica é a través da adaptación do manexo e da nutrición.

-Manexo: a nivel instalacións, débese procurar garantir a existencia de sombras, ventiladores, auga fresca e nebulizadores.

O manexo da alimentación é outra cuestión crave. Ter en conta a protección dos alimentos para evitar o seu quecemento e realizar dous unifeeds por día ou, na súa falta, cambiar o horario de unifeed único para a noite, son estratexias que melloran a inxesta de materia seca.

-Nutrición: Trátase de optimizar a utilización de nutrientes e a dixestión ruminal co obxectivo de preservar a saúde do rume. É importante tentar limitar os aspectos negativos da tensión térmica utilizando buffers, aumentando a enerxía na dieta e garantindo a correcta achega de vitaminas e minerais esenciais. A inxesta de auga e materia seca deberá ser potenciada recorrendo a aditivos e alimentos específicos.

Por último, o proceso natural de disipación de calor do animal a través da vasodilatación debe ser estimulado utilizando reguladores térmicos bioactivos.

As vantaxes de Coolcare

Neste sentido, Coolcare é unha solución nutricional completa deseñada polo servizo técnico de De Heus para diminuír os efectos da tensión térmica. Presenta un modo de acción múltiple baseada na integración dos elementos nutricionais que interveñen na redución da tensión térmica con aditivos que garanten que o TMR se manteña fresco por un maior período de tempo.

Sustancias activas:

– Buffers.

– Secuestrantes de toxinas.

– Minerais.

– Conservantes.

-Reguladores térmicos bioactivos.

Efectos positivos de Coolcare:

-Produción máis estable de leite.

-Maior inxesta de materia seca.

-Animais máis hidratados.

-Menos acidoses.

-TMR máis fresco.

-Mellor composición de leite.

-Mellor taxa de concepción.

-Animais máis saudables.

Recomendacións alimentarias:

-Agregue Coolcare ao seu TMR ou suplemente no pesebre en función das recomendacións do técnico de De Heus.

Para maior precisión na determinación da tensión térmica e da dosificación de Coolcare, utilice a app Coolcare, dispoñible para Android e iOS. Proporciona recomendacións nutricionais e de manexo para a redución da tensión térmica dos animais, con base nas condicións meteorolóxicas locais da súa explotación.

Descárguea xa!

COOLCARE ESTÁ DISPOÑIBLE EN TODA A REDE DE DISTRIBUCIÓN DE DE HEUS