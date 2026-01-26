Convocatoria este venres de axudas para a apicultura

O Consello da Xunta avaliou hoxe a nova convocatoria das axudas á apicultura, que están dotadas neste 2026 con máis de 1,4 millóns de euros, no marco da Intervención Sectorial Apícola do Plan estratéxico da política agraria común.
A publicación da convocatoria no Diario Oficial de Galicia está prevista para este venres e permitirán subvencionar as actividades realizadas entre o 1 de agosto de 2025 e o 31 de xullo de 2026, ambos inclusive, período de duración dunha campaña apícola.
Os principais obxectivos destas axudas son o mantemento e o fomento desta actividade en Galicia. O informe constata que esta finalidade se está cumprindo, consonte a esa evolución favorable do número de colmeas e de explotacións nos últimos anos, que converten a Galicia nunha das principais comunidades autónomas do sector.
De feito, en 2025 deuse apoio a 2.172 apicultores cunha achega destinada a máis de 195.000 colmeas. Nos últimos 13 anos, multiplicáronse por tres o número de apicultores beneficiarios -foron 638 en 2013- e reflicte o progresivo aumento da rendibilidade do mel e produtos derivados, contribuíndo a que persoas mozas opten por desenvolver un proxecto produtivo vinculado a esta actividade agrícola.
A través destas achegas financiaranse diferentes servizos de carácter técnico; investimentos en activos materiais e inmateriais, entre os que se inclúe a loita contra invasores como a vespa velutina ou enfermidades como a varroose; actuacións de análise que permitan incrementar o número de abellas ou a súa produción; a promoción, comunicación e comercialización dos produtos e as actividades que permitan incrementar a súa calidade.