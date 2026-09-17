A convocatoria de eleccións de Acruga, impugnada para evitar o voto delegado

A xunta directiva da Asociación de Criadores de Rubia Galega (Acruga) convocou comicios para o 31 de outubro mantendo o polémico formato do voto delegado. Este mecanismo permite que durante o proceso electoral, as candidaturas poidan recabar votos a través dun simple formulario, asinado por granxas socias e acompañado de copia do DNI. Os votos delegados, que adoitan supoñer arredor de dous tercios do total, súmanse ós depositados en urna o propio 31 no lugar das eleccións (Hotel Torre de Núñez, Lugo).
Desde unha das candidaturas que vai concurrir a esas eleccións, a de David López, gandeiro da Mariña, anuncian que están ultimando unha impugnación por vía xudicial contra o proceso electoral, pois opóñense á continuación do voto delegado, que lembran “que non figura nos estatutos de Acruga” e que foi rexeitado por “improcedente” en sentencia xudicial non firme.
“Este verán vimos de ter unha asemblea xeral na que a xunta directiva evitou presentar ningunha cuestión relativa ó proceso electoral. Hai unha falta de transparencia e un escurantismo total” -critica-. “E agora atopámonos con que a xunta directiva volve presentar unha normativa electoral de carácter unilateral na que mantén o voto delegado, que xa fora rexeitado polo xulgado”, resume David López.
Unha sentencia xudicial estableceu que a xunta directiva non está facultada para determinar unilateralmente as normas do proceso electoral. Tamén recollía que o voto delegado afecta “á pureza do sistema de elección democrática”
López lembra que a sentencia nº 138/2023 do Xulgado de Primeira Instancia nº 3 de Lugo, recurrida por Acruga, dicía textualmente que “o presidente e a Xunta Directiva non están facultados para determinar as normas que rexen o proceso electoral unilateralmente, o cal contraviría os principios democráticos”.
Sobre o anterior proceso electoral, no que tamén funcionara o voto delegado, o xulgado establecera que a utilización do voto delegado sen aprobación por parte da Asemblea de socios “vicia o resultado electoral”.
Petición de medidas cautelares urxentes
Por ese motivo, a candidatura do gandeiro da Mariña anuncia que solicitarán no xulgado “medidas cautelares de carácter urxente” para suspender as eleccións. En paralelo, por se esas medidas non foran finalmente admitidas, a candidatura realizará os trámites formais para concurrir ós comicios, ós que están chamados ó voto os máis de 1.000 socios de Acruga.
Polo de agora, descoñécese o número de candidaturas que concurrirán ó proceso. O prazo para formalizalas ante Acruga ábrese do 25 de setembro ó 2 de outubro. Desde a lista de David López sinalan que teñen constancia da presentación de polo menos outra candidatura, que consideran “oficialista” por vinculala ó presidente saínte, César Dorado.
“Pola nosa parte, nos últimos catro anos estamos tratando de aglutinar ás granxas socias que están descontentas co actual funcionamento da asociación”, conclúen.