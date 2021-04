Convocaranse novas agroambientais no 2022 e auméntase a prima de Zonas con Limitacións Naturais

O comité de seguemento do Plan de Desenvolvemento Rural de Galicia 2014-2020 perfila a proposta de prórroga do programa para os anos 2021 – 2022. A comunidade conta con 343,1 millóns de euros para ambos anos, así como con 76,9 millóns adicionais do Instrumento de Recuperación da UE

O Plan de Desenvolvemento Rural de Galicia (PDR) 2014-2020 contará con 343,1 millóns de euros para a prórroga dos anos 2021 e 2022, á espera de que se poña en marcha o novo ciclo da PAC no 2023. A eses cartos hai que sumar 76,9 millóns de euros adicionais procedentes do Instrumento de Recuperación (Euri) posto en marcha pola UE a raíz da Covid-19. Son en total 420 millóns de euros para os que xa se perfilou un destino.

O comité de seguemento do PDR de Galicia reuniuse onte para pechar a proposta de execución dos novos fondos, unha proposta que agora deberá ser revisada e validada por Bruxelas. Unha das principais novidades é que cos fondos do Instrumento de Recuperación, a Xunta propón convocar novas axudas agroambientais no 2022, para o que destinará 16,4 millóns de euros.

As axudas agroambientais, que tiveron a súa última convocatoria no 2016, serán agora por un periodo dun ano, susceptible a prórrogas. Galicia tamén está á espera de ver como quedan os ecoesquemas da nova PAC en España, que se pecharán previsiblemente esta primavera e entrarán en vigor no 2023, pois pode haber ecoesquemas que se solapen coas axudas agroambientais e que obriguen a facer cambios nas mesmas a partir do 2023.

Outro dos destinos do Instrumento de Recuperación no 2022 será a prima para Zonas con Limitacións Naturais e de Montaña (ZLN), que se financiará integramente cos fondos aportados pola UE para a Covid-19. Destinaranse ás ZLN no 2022 un total de 12,7 millóns de euros, segundo a proposta que a Xunta lle trasladará a Bruxelas.

A maiores, en relación ó 2021, subirase a coantía de prima por hectárea para Zonas con Limitacións Naturais e de Montaña, de xeito que os gandeiros reciban maiores compensacións. Esta era unha demanda que xa se planteara no 2019 por parte de Unións Agrarias, polo que a organización felicítase da decisión adoptada de subir a prima para o 2022.

De cara a este ano, Unións solicitou na reunión de onte do comité que se volvan a poñer en marcha axudas extraordinarias para a gandería de carne, dado que a crise da Covid segue afectando ós prezos e á demanda. A organización argumenta que polo de agora mantéñense restriccións de turismo, festas e restauración que fan precisos novos apoios. É unha cuestión que quedou sobre a mesa, á espera de ver a evolución das próximas semanas.

Agricultura ecolóxica e investimentos nas granxas

Xunto cos fondos comprometidos para axudas agroambientais e para Zonas con Limitacións Naturais, o Instrumento de Recuperación (Euri) conta con outros 47 millóns de euros que se destinarán a reforzar as tradicionais liñas do PDR, fundamentalmente a instalación de novos agricultores, o apoio á industria agroalimentaria e as axudas para plans de mellora e compra de maquinaria en réxime asociativo.

Tamén se anuncia unha nova convocatoria de axudas de agricultura ecolóxica para o 2022, tanto para os produtores que xa están en ecolóxico como para aqueles que queiran facer a transición da produción convencional á ecolóxica. Outra liña menor destinarase a apoiar o asesoramento ás explotacións.