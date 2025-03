Convocados os premios Alimentos de España á mellor bebida espirituosa e aos mellores viños 2025

O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación publicou no Boletín Oficial do Estado (BOE), os extractos das ordes polas que se convocan os premios Alimentos de España 2025 aos mellores viños e á mellor bebida espirituosa con Indicación Xeográfica. O obxectivo destes galardóns é promocionar os viños de calidade españois e contribuír a un mellor coñecemento das bebidas espirituosas, así como recoñecer a excelencia do traballo dos profesionais ao longo de toda a cadea alimentaria, desde a produción e transformación ata a comercialización e o consumo.

Premio Alimentos de España mellor bebida espirituosa con indicación xeográfica

O Premio Alimentos de España á Mellor Bebida Espirituosa con Indicación Xeográfica foi creado en 2023, polo que esta é a súa terceira edición. Poden participar as empresas autorizadas para a elaboración de bebidas espirituosas que teñan a súa sede dentro do territorio nacional.

As bebidas espirituosas que opten ao premio deberán ser de elaboración propia do concursante e pertencer a algunha das Indicacións Xeográficas Protexidas españolas recoñecidas pola Unión Europea. Os elaboradores poderán concursar con varias mostras, aínda que só poderán presentar unha por cada Indicación Xeográfica.

As solicitudes de participación presentaranse a través da sede electrónica do ministerio, na que existe un modelo normalizado de solicitude. O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o próximo día 11 de abril.

Os interesados deberán presentar unha memoria que recolla a información da actividade da empresa e enviar mostras das bebidas espirituosas que opten a concurso.

A selección do gañador incluirá unha valoración sensorial e unha avaliación da memoria que recolle a información relativa á actividade da empresa elaboradora.

A valoración sensorial levará a cabo por un panel de cata, integrado por polo menos cinco expertos, que avaliará as características organolépticas de acordo coa ficha de cata que figuran na orde de convocatoria.

Premio Alimentos de España mellores viños

O Premio Alimentos de España Mellores Viños inclúe cinco modalidades: tinto, branco, rosado, espumoso e viño de Licor. Segundo establece a convocatoria, poderán participar os viños que pertenzan a algunha das Denominacións de Orixe Protexidas (DOP) e Indicacións Xeográficas Protexidas (IXP) españolas recoñecidas pola Unión Europea, cuxa empresa elaboradora teña a súa sede principal dentro do territorio nacional e obtivesen unha das cinco mellores puntuacións no Concurso Internacional de Viños Bacchus 2024, organizado pola Unión Española de Catadores, e que este ano se celebra do 31 de marzo ao 4 de abril.

Unha vez coñecidos para cada modalidade os cinco viños españois con maior puntuación no devandito concurso, a subdirección xeral de Promoción dos Alimentos de España, como órgano instrutor, notificará aos posibles candidatos a posibilidade de optar ao premio Alimentos de España. No caso de que desexen participar, deberán aceptar a candidatura no prazo de 20 días hábiles desde a recepción da comunicación, cumprimentar o modelo de solicitude e presentar unha memoria sobre a actividade da empresa elaboradora do viño, a través do rexistro electrónico do ministerio.

As candidaturas serán valoradas por un xurado composto por expertos de recoñecido prestixio, que terá en conta a excelencia na calidade segundo as puntuacións obtidas no concurso internacional Bacchus 2025 e outros aspectos como o esforzo comercializador e innovador da empresa elaboradora; o valor engadido sobre a agricultura local, o medio rural e os seus habitantes; a sustentabilidade e o medio ambiente; así como a súa contribución á imaxe dos alimentos de España.

O 60 % da puntuación final será a obtida no concurso internacional Bacchus e o 40 % restante a outorgada polo xurado. Resultará gañador o viño que obteña a maior puntuación total.

Os Premios Alimentos de España forman parte da estratexia do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación para reforzar a imaxe de España como referente gastronómico e alimentario, dentro da campaña “O país máis rico do mundo”, que promove a riqueza e diversidade dos produtos nacionais. Ademais de recoñecer a excelencia, estes premios buscan concienciar sobre o valor dos alimentos e a importancia de reducir o desperdicio alimentario.

As convocatorias e as bases con todos os detalles están dispoñibles nesta ligazón.