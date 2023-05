Convocados os premios “Alimentos de España” 2023

Entre as novidades deste ano destacan cinco premios aos mellores viños e un recoñecemento á mellor bebida espirituosa con indicación xeográfica

O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación (MAPA) convocou os premios “Alimentos de España, ano 2023”, así como “Alimentos de España Mellores Viños, 2023” e, por primeira vez, “Alimentos de España Mellor Bebida Espirituosa con Indicación Xeográfica”. As respectivas convocatorias publicáronse hoxe no Boletín Oficial do Estado (BOE).

Estes galardóns, que comezaron a outorgarse en 1987, teñen como obxectivo promover e estimular os diferentes elementos da cadea alimentaria na produción, transformación, utilización, coñecemento e consumo dos alimentos de España. Así mesmo, trátase de recoñecer o esforzo comercializador, innovador, de desenvolvemento rural e coidado do medio ambiente, e de internacionalización e na elaboración dos alimentos de calidade.

Este ano as novidades van dirixidas a pór en valor e dar a coñecer os viños con Denominación de Orixe e Indicación Xeográfica Protexida e as bebidas espirituosas españolas con Indicación Xeográfica de maior calidade e propiedades organolépticas.

PREMIO ALIMENTOS DE ESPAÑA

Os premios “Alimentos de España” incorporan nesta edición novas modalidades: “Innovación”, “Iniciativa para a redución do desperdicio alimentario” e “Promoción”.

Estas novidades incorpóranse ás categorías xa existentes, que son “Industria Alimentaria”, “Iniciativa Emprendedora”, “Produción Ecolóxica”, “Internacionalización Alimentaria”, “Produción da Pesca e a Acuicultura”, “Comunicación”, “Restauración”, e “Premio Extraordinario Alimentos de España”.

Na modalidade de “Comunicación”, nesta ocasión establécese que o premio irá dirixido a galardoar ben os traballos xornalísticos publicados nun medio de comunicación, ou aos medios de comunicación e axencias de noticias, así como programas ou publicacións xornalísticas que promovan o coñecemento e difundan as bondades e calidades dos alimentos de España.

No caso do premio “Extraordinario”, como novidade, a candidatura será exclusivamente a proposta da presidencia do xurado.

As solicitudes poderán presentarse a través do rexistro electrónico do ministerio na súa sede electrónica asociada. Nesta dirección web existe un modelo normalizado de solicitude que deberá cumprimentarse e acompañarse dunha memoria e documentación complementaria.

PREMIO AOS MELLORES VIÑOS

Este ano, o premio aos mellores viños inclúe como novidade cinco modalidades: “Viño Tinto”, “Viño Branco”, “Viño Rosado”, “Viño Espumoso” e “Viño de Licor”.

Poderán participar os viños que pertenzan a algunha das Denominacións de Orixe Protexidas (DOP) e Indicacións Xeográficas Protexidas (IXP) españolas recoñecidas pola Unión Europea, cuxa empresa elaboradora teña a súa sede principal situada dentro do territorio nacional e que obtivesen unha do cinco mellores puntuacións no Concurso Internacional de Viños Bacchus 2023, organizado pola Unión Española de Catadores.

Os participantes deberán cumprimentar a solicitude e achegar unha memoria sobre a actividade da empresa elaboradora do viño a través do rexistro electrónico do Ministerio na súa sede electrónica.

PREMIO Á MELLOR BEBIDA ESPIRITUOSA

Con este premio quérese recoñecer ás empresas que, con sede dentro do territorio nacional, elaboren bebidas espirituosas de calidade.

As bebidas deberán ser de elaboración propia e terán que pertencer a algunha das Indicacións Xeográficas (IX) españolas recoñecidas pola Unión Europea. Tamén deberán incluír unha memoria que recolla a información da actividade da empresa.

As solicitudes poderanse presentar a través do rexistro electrónico do MAPA, na a súa sede electrónica asociada.

As convocatorias poden consultarse no BOE.