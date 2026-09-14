Convocados os II Premios de Arquitectura en Madera do Clúster

O Clúster da Madeira e o Deseño de Galicia (CMD) abriu este 14 de setembro a convocatoria da segunda edición dos Premios CMD de Arquitectura en Madera, unha iniciativa destinada a recoñecer as mellores actuacións arquitectónicas e de deseño desenvolvidas en Galicia nas que a madeira teña un papel destacado polo seu uso innovador, sostible e de calidade.
Os galardóns, que contan coa colaboración do Instituto Galego de Promoción Económica e se desenvolven no marco do Plan Social ENCE, pretenden consolidarse como un referente para visibilizar o traballo de arquitectos, enxeñeiros, deseñadores, promotores e empresas que apostan pola madeira na arquitectura contemporánea. A iniciativa pon o foco especialmente na eficiencia, a sustentabilidade e a descarbonización do sector da construción.
A convocatoria está aberta a proxectos executados en Galicia e rematados entre os anos 2020 e 2025, sempre que a madeira desempeñe unha función estrutural, construtiva ou protagonista na proposta arquitectónica. Os participantes poderán presentar os seus proxectos a unha das cinco categorías establecidas: vivenda unifamiliar; vivenda colectiva ou residencial; edificio non residencial; rehabilitación ou ampliación con madeira; e interiorismo e deseño de espazos no ámbito Contract.
As candidaturas poderán ser presentadas por estudos de arquitectura, enxeñerías, estudos de deseño e creación de espazos, empresas construtoras, promotores ou entidades públicas, sempre coa autorización dos autores do proxecto. O prazo permanecerá aberto ata o 10 de outubro de 2026 e a documentación deberá presentarse en formato dixital conforme ás bases da convocatoria.
Os proxectos serán avaliados por un xurado independente integrado por profesionais da arquitectura, a enxeñería, a administración pública, o ámbito académico, a sustentabilidade e o sector da madeira. Entre os criterios de valoración figuran a calidade arquitectónica e o deseño, a sustentabilidade ambiental, a innovación técnica e a industrialización, así como a integración dos proxectos no seu contorno.
O fallo darase a coñecer o 12 de novembro durante as IX Xornadas de Rehabilitación, MásMadera, que se celebrarán en Santiago de Compostela. Os proxectos recoñecidos recibirán tamén difusión a través dos canais de comunicación do CMD.