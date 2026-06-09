Convocado o programa Cultiva 2026 de estancias formativas en explotacións agrogandeiras

O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación publicou no Boletín oficial del Estado (BOE) a convocatoria das subvencións destinadas ao programa Cultiva, para a organización de estancias formativas prácticas de novos agricultores e gandeiros en explotacións modelo.
O programa conta cun orzamento de 1,2 millóns de euros, con carácter ampliable, destinado á organización de estancias entre 5 e 14 días que contribúan á transferencia de coñecemento e a formación práctica de mozos profesionais agrarios.
As entidades representativas do sector agrario interesadas en participar neste programa poden presentar as solicitudes ata o 23 de xuño incluído.
Poderán participar as organizacións profesionais agrarias de carácter xeral e ámbito estatal, alén de calquera entidade, asociación ou organización representativa dos sectores agrícola e/o gandeiro de ámbito nacional sen ánimo de lucro.
Estas entidades deberán acompañar a súa solicitude cun plan de estancias formativas que inclúa as explotacións modelo de acollida e as estancias programadas en cada unha delas. Este plan será de carácter supraautonómico e garantirá a presenza de explotacións con mulleres a cargo das mesmas.
Ademais, todas as explotacións agrarias de acollida terán que estar comprometidas coa entidade que as presente e ser modélicas desde o punto de vista da innovación, os medios produtivos, o modelo de negocio ou as características sociais, ambientais e climáticas.
O conxunto dos plans presentados polas entidades solicitantes conformará o Catálogo de Estancias Formativas de 2026. Esta será a base para a selección de estancias polos novos agricultores e gandeiros.
Así mesmo, poderán participar no programa os mozos profesionais agrarios titulares de explotacións situadas en territorio nacional que non cumprisen 41 anos. Tamén poderán presentar a súa solicitude aquelas persoas que, aínda tendo actualmente 41 anos ou máis, se incorporasen á actividade agraria nos últimos cinco anos cunha idade igual ou inferior a 40 anos.
Para a asignación das estancias formativas, darase prioridade aos mozos incorporados máis recentemente, ás mulleres agricultoras e gandeiras, e a quen non participasen en edicións anteriores do programa.
As estancias formativas desenvolveranse entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2027.
Toda a información sobre o Programa Cultiva 2026 pódese consultar no espazo de remuda xeracional no Sector Agrario na web do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación.