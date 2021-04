Convocado o “Premio Zoetis Ganadería en Femenino” para recoñecer o traballo das gandeiras

O Premio Zoetis Gandaría en Feminino é un recoñecemento á traxectoria e/ou a actividade dalgunhas das mulleres que dedican a súa actividade profesional á gandaría en xeral, ou que están especializadas en rumiantes, porcino, avicultura, acuicultura ou outros. Xa se trate de proxectos concretos no ámbito da gandaría que resulten innovadores e achegar valor á comunidade na que se desenvolven, xa sexa porque responden a unha necesidade concreta ou a un desafío do sector, ou porque destaquen pola súa creatividade e orixinalidade, a súa eficiencia e rendibilidade. A convocatoria para presentar as candidaturas está aberta ata o 31 de maio.

Unha maneira ademais de contribuír a visibilidade profesional e social destas mulleres e dos seus negocios, a pór en valor ante a sociedade o seu importante papel no mantemento da economía e a vida nas zonas rurais de toda España.

Segundo explica Susana González “Zoetis, como compañía, avoga pola igualdade, a inclusión e a diversidade, principios que queremos facer extensivos ao sector gandeiro a través de noso proxecto Gandaría en Feminino, orientado a dar visibilidade sectorial e social ás mulleres que se dedican á gandaría. Formación, Comunicación e Recoñecemento, a través deste premio, son o seu tres alicerces básicos”.

Para Yaiza Rimada, gañadora da I edición do Premio Gandaría en Feminino, “este recoñecemento foi moi positivo para min, tanto persoal como profesionalmente. Neste último sentido abriu moitas portas ao meu negocio, La Saregana, grazas á gran visibilidade que se nos deu en medios de comunicación. A nivel persoal, é moi gratificante que se recoñeza así o teu traballo”.

Co apoio do sector

Os últimos datos censalais sobre a actividade da muller no sector agrario español publicados polo Instituto Nacional de Estatística (INE), que se remontan a 2016, indican que existían nese ano 880 636 titulares de explotación agraria, dos que tan só 285 467 son mulleres, un 32 %. Esta porcentaxe descende até o 25 % de mulleres cando falamos de “Titulares xefes de explotación”, mentres que case a metade da man de obra agraria son mulleres.

Gandaría en Feminino é o proxecto de Zoetis para contribuír a reverter esta situación a través da visibilidade, a formación e o recoñecemento ao labor destas mulleres. Un proxecto vivo, ao que a compañía quere dar percorrido e alimentalo coas achegas de todas as mulleres polas que naceu; é por iso polo que, desde os seus inicios, conta co apoio de diferentes asociacións que as representan, como a Asociación de Mulleres de Cooperativas Agro-alimentarias de España (AMCAE), Mulleres de Seu -programa para o empoderamiento da muller da cooperativa CLUN- e Ganaderas Asturianas.