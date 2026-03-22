Convocado o premio Alimentos de España aos mellores queixos de 2026

O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación convocou unha nova edición do premio Alimentos de España aos mellores queixos 2026, un galardón que ten como obxectivo recoñecer e promocionar os queixos de maior calidade elaborados en España, así como poñer en valor as súas características organolépticas e fomentar o seu coñecemento entre os consumidores.
O extracto da convocatoria publicouse esta semana no Boletín Oficial do Estado. As solicitudes poderán presentarse ata o 15 de abril.
A edición deste ano, a número 14, recolle as seguintes modalidades: madurado de vaca, madurado de ovella, madurado de cabra, madurado de mestura e madurado con mofos ou queixo azul. Concederase un premio a cada modalidade e o que obteña a maior puntuación será distinguido co Premio Especial Alimentos de España.
Poderán presentar solicitudes os establecementos autorizados para a elaboración de queixos con sede en España. Os queixos deberán ser de elaboración propia e corresponder a queixos madurados, ademais deberán acreditar unha produción anual mínima de 2.000 pezas ou 3.000 quilogramos. Os interesados poderán participar nunha ou varias modalidades, pero unicamente cunha mostra por cada unha delas.
As persoas xurídicas deberán presentar as súas solicitudes por vía electrónica, a través da sede electrónica o ministerio. No caso das persoas físicas, as solicitudes poderán presentarse de forma electrónica ou mediante rexistro físico, conforme ao establecido no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.
As mostras deberán remitirse ao Laboratorio Agroalimentario de Santander entre o 11 e o 15 de maio de 2026 nas condicións que se indican na convocatoria.
A avaliación realizarase mediante catas sensoriais realizadas por paneis de expertos, que seleccionarán as mostras mellor valoradas en cada modalidade. Os queixos finalistas serán sometidos, ademais, a análises fisicoquímicos e microbiológicos realizados polo Laboratorio Agroalimentario do ministerio.
Os gañadores recibirán un distintivo de excelencia e/o un diploma acreditativo, e poderán utilizar o logotipo do premio nas súas actividades de promoción e na etiquetaxe do produto premiado, previa validación do ministerio. Así mesmo, os premiados poderán colaborar en accións de promoción alimentaria impulsadas polo Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación
Os premios Alimentos de España intégranse na estratexia do ministerio para posicionar a España como potencia alimentaria e gastronómica, reafirman o seu compromiso co sector alimentario e destacan o seu papel crave na economía, a sustentabilidade e a identidade gastronómica de España.
