Convocado o Premio Alimentos de España aos Mellores Queixos 2023

O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación convocou o Premio Alimentos de España aos Mellores Queixos 2023, galardón de carácter bienal co que se recoñece os queixos españois de maior calidade e mellores propiedades organolépticas. Con esta iniciativa de apoio ao sector, o ministerio contribúe a promocionar os queixos españois e estimular a elaboración de queixos de calidade.

As bases da convocatoria establecen cinco modalidades, de acordo coas denominacións de queixo recollidas na Norma de Calidade, que atenden á especie animal de procedencia do leite: queixo de vaca, queixo de ovella, queixo de cabra, queixo de mestura e queixo con mofos ou queixo azul.

Os queixos presentados deberán ser de elaboración propia e os concursantes terán que xustificar unha elaboración anual mínima de 2.000 pezas ou 3.000 quilos. Ademais, só se admitirán a concurso queixos madurados.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto até o próximo 29 de maio. Posteriormente, as mostras deberán enviarse, entre o 19 e o 23 de xuño, ao Laboratorio Agroalimentario de Santander, onde se realizarán as catas.

As solicitudes de participación presentaranse a través da sede electrónica asociada do departamento, na que existe un modelo normalizado de solicitude. No caso de tratarse de persoas físicas, poderanse presentar as solicitudes de maneira presencial no Rexistro Xeral do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación ou en calquera dos lugares previstos na lei de procedemento administrativo común.

O extracto da orde de convocatoria deste premio publicouse hoxe no Boletín Oficial do Estado. As bases completas cos detalles da convocatoria pódense consultar na páxina web do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación.