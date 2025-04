Convocado o concurso para o cartel da XVIII Feira do Viño de Monterrei

O C.R.D.O. Monterrei vén de abrir a convocatoria para escoller o cartel anunciador da XVIII Feira do Viño de Monterrei, que terá lugar os días 8, 9 e 10 de agosto en Verín.

Neste certame poderán participar deseñadores, pintores e artistas en xeral, quen poderán presentar un máximo de dúas obras orixinais e inéditas. As propostas deberán ter un formato vertical de 43 x 63 cm e poderán realizarse con calquera técnica artística: pictórica, dixital ou fotográfica.

O cartel gañador recibirá un premio de 600 euros e será seleccionado por un xurado composto por persoas expertas no ámbito da arte e do deseño, así como por representantes do propio Consello Regulador e do Concello de Verín.

As obras deberán enviarse en formato dixital (.jpg ou .png en alta resolución, mínimo 300 ppp) ao enderezo electrónico infocrdomonterrei@gmail.com, ou entregarse fisicamente na sede do C.R.D.O. Monterrei (Rúa Castelao, 10 Baixo, Verín). O prazo de recepción remata o 30 de maio de 2025 ás 12:00 h.

A D.O. Monterrei está formada por 29 adegas e abrangue os concellos de Verín, Monterrei, Vilardevós, Riós, Oímbra e Castrelo do Val. Os seus viñedos ocupan un total de 798,10 hectáreas, nas que traballan 381 viticultores.