Convocadas as axudas do Plan Renove de maquinaria agrícola 2025

O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación publicou hoxe no Boletín Oficial do Estado o extracto da orde pola que se convocan para 2025 as axudas para a renovación de parque de maquinaria agrícola (Plan Renove), cunha dotación orzamentaria de 9.550.000 euros. A dotación mantense igual que a da anterior edición, no nivel máis alto da historia desta liña de axudas.

Este ano subvenciónanse por primeira vez os compoñentes de agricultura de precisión, novidade que reflicte a aposta do ministerio por este tipo de agricultura ao facilitar o acceso á tecnoloxía que permite un maior axuste e uso racional dos insumos. Os elementos subvencionables inclúen sensor NIR, sistemas de autoguiado e de adaptación de maquinaria para traballo variable e kit de adaptación ISOBUS. Estes compoñentes poderán instalarse tanto en maquinaria xa existente na explotación como en equipos novos adquiridos xunto co compoñente. Só se concede, no seu caso, unha subvención por solicitante.

Así mesmo, mantense o financiamento para equipos de manexo de cubertas vexetais, incorporados con éxito na edición anterior do plan. Esta liña apoia a transición cara a prácticas agrarias máis sostibles e facilita a implantación do ecorrégimen de agricultura de carbono da Política Agraria Común (PAC). En concreto, subvenciónanse rozadoras, rodetes desbrozadores, desmalezadoras (escardadoras) e arados intercepas adecuados para este labor.

O orzamento divídese en tres liñas diferenciadas: tres millóns de euros destinados á renovación de sementadoras de sementeira directa, un millón reservado para compoñentes de agricultura de precisión e 5,55 millóns dirixidos ao resto de maquinaria contemplada na orde, incluíndo tractores e máquinas automotrices, suspendidas ou arrastradas con distintas funcións. Se esgotado o prazo de solicitude quedase orzamento dispoñible en calquera das tres liñas, este poderá ser utilizado pola liña que teña solicitudes pendentes na lista de espera con maior importe acumulado.

A partir de mañá, 25 de xuño, as persoas interesadas poderán comezar a adquirir a maquinaria para a que desexen solicitar a subvención, inscribila no Rexistro oficial de Maquinaria Agrícola (ROMA) -excepto no caso dos compoñentes de agricultura de precisión, que non requiren dita inscrición- e completar todos os trámites pertinentes. O prazo de presentación de solicitudes da axuda de iniciará o 8 de setembro e permanecerá aberto ata o 15 de setembro, ambos os incluídos.

Toda a información do Plan Renove 2025, así como o acceso á sede electrónica para presentar solicitudes, está dispoñible nesta ligazón.