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Convocadas as axudas do plan Renove de maquinaria agraria

O plan establece tres liñas: adquisición de equipos de agricultura de precisión (1,5 millóns de euros), renovación de sementadoras de sementeira directa (3 millóns) e resto de maquinaria subvencionable (5 millóns). Por primeira vez inclúense os robots agrícolas como maquinaria subvencionable e amplíase a liña para equipos de agricultura de precisión

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SAT O PALOMAR (Láncara) sementadora milloO Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación convocou as axudas do Plan de Renovación de Maquinaria Agraria (Renove) para o ano 2026, dotado cun total de 9.550.000 euros.

Este plan Renove incentiva o cambio de equipos de maquinaria agrícola antigos por outros máis adecuados para facer fronte aos problemas estruturais das explotacións agrarias. A incorporación de maquinaria moderna impulsa a sustentabilidade das explotacións agrícolas, tanto na súa vertente social e económica, por ser máis seguros e eficientes, como na súa vertente medioambiental.

A principal novidade na convocatoria de 2026 é a incorporación, por primeira vez, dos robots agrícolas como equipos subvencionables, nun reforzo da aposta pola agricultura de precisión marcada xa na anterior.

O extracto da orde da convocatoria, publicado hoxe no Boletín oficial del Estado (BOE) establece tres liñas diferenciadas:

-Axudas para os equipos de agricultura de precisión, que se amplía ata 1.550.000 millóns de euros. Alén de incorporar os robots, mantéñense as subvencións para a adaptación de maquinaria da explotación que inclúen os sensores de nutrientes NIR, os sistemas de autoguiado, de adaptación de máquinas para traballo variable e os kits de adaptación ISOBUS. Para a adquisición destes estes equipos non hai requisitos de achatarramiento.

-Axudas para sementadoras de sementa directa, cun orzamento de tres millóns de euros.

-Axudas para a renovación do resto de maquinaria, tractores e automotrices contemplados na orde, por cinco millóns de euros.

Se esgotado o prazo de solicitude quedasen fondos dispoñibles en calquera das tres liñas, poderanse utilizar para satisfacer a lista de espera.

O prazo de presentación de solicitudes permanecerá aberto entre o 6 de xullo e o 5 de setembro, ambos os incluídos. Os interesados poden adquirir a máquina pola que queiran pedir subvención e inscribila no Rexistro Oficial de Maquinaria Agrícola (ROMA) e realizar todos os trámites pertinentes.

Toda a información do Plan Renove 2026 está dispoñible na páxina web do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, nesta ligazón.

Hai dispoñible ademais un sitio específico da convocatoria no que se poden atopar os modelos de documentos a presentar, a maquinaria subvencionable, e as instrucións para realizar a solicitude, nesta ligazón.

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