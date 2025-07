Convocadas as axudas para segunda transformación da madeira e para o contract

Administración convocante: Axencia Galega da Industria Forestal XERA

Prazo: Ata 01/08/2025

Resumo:

A Axencia Galega da Industria Forestal XERA vén de convocar as axudas para segunda transformación da madeira, orientadas a serradoiros, e para o canal contract, especializado nas instalacións de mobiliario en cadeas comerciais a nivel internacional.

A Xunta destinará nos próximos dous anos 4,4 millóns de euros, un 11% máis que na anterior convocatoria, para a valorización, segunda transformación e ecoinnovación de produtos forestais, así como para a mellora da seguridade e saúde no ámbito laboral da industria forestal galega e tamén do contract.

Trátase duns apois singulares, únicos a nivel estatal, que impulsa desde o ano 2018 a Axencia Galega da Industrial Forestal XERA, dependente da Consellería de Economía e Industria.

Os obxectivos desta orde de axudas pasan por poñer en valor e pechar o ciclo produtivo dos recursos forestais na Comunidade a través do impulso da segunda transformación, de maneira que se aproveitan as oportunidades que está a xerar o incremento de produtos derivados da madeira en diversos eidos, como o da construción.

Por iso e para dar resposta a dúas cuestións que afectan de xeito significativo ó subsector da transformacións da madeira de piñeiro, a nova orde inclúe dúas novidades: facilitar o acceso a estes apoios a aqueles serradoiros que superen unha capacidade máxima de transformación de 20.000 metros cúbicos de torada ao ano, xa que ata agora tiñan limitado o acceso á axudas do Plan estratéxico da política agraria común (PEPAC) en virtude dunha normativa europea.

En segundo lugar, inclúense axudas para afrontar as consecuencias provocadas pola praga do nematodo do piñeiro no sur da comunidade.

6 liñas de axuda

Así, a convocatoria aprobada esta mañá recolle seis liñas de axuda.

A liña 1 , Competitividade e valorización, está destinada á adquisición de novo equipamento para a transformación de produtos de orixe forestal non alimentaria, así como para os procesos de secado e doutros tratamentos e acabamentos da madeira. Conta cun orzamento de 750.000 euros.

A liña 2, Mobiliario, contract e construción, facilita a compra de maquinaria nova vinculada ao deseño e fabricación de mobiliario e á fabricación de elementos para a construción. A partida reservada ascende a 750.000 euros.

No caso da liña 3, Dixitalización, resérvanse 250.000 euros para a xestión integral, dixitalización de procesos e sistemas para a xestión do ciclo de vida, ciberseguridade, intelixencia artificial ou automatización e sensorización, entre outros. Neste caso o orzamento reservado é de 150.000 euros.

No caso da liña 4, Certificacións, ensaios e informes, que conta tamén con 150.000 euros de orzamento, poderán solicitala aqueles que queiran implantar e certificar a cadea de custodia de produtos forestais, de normativas de calidade e de xestión ambiental, informes, servizos, bens de equipamento, tecnoloxías e obras de acondicionamento necesarios para a obtención de certificados ou selos de calidade e ambientais. Tamén para marcas colectivas rexistradas ou para a implantación da marcación CE de produtos de orixe forestal, entre outros.

A liña 5, Seguridade e saúde na contorna laboral, está dirixida á incorporación de servizos para a implantación e certificación do estándar ISO 45001 – xestión da seguridade e saúde no traballo- ou medidas para reducir os riscos de orixe e propagación de incendios, para o que conta cunha partida de 400.000 euros.

E, finalmente, a liña 6, Ecoinnovación, está dirixida ao ecodeseño de produtos ou materiais con madeira, a implantación de solucións de economía circular, así como a introducir ferramentas que permitan analizar diferentes aspectos ambientais nas fases do ciclo de vida. O orzamento desta liña rolda os 150.000 euros.

Beneficiarios e apoios

En canto aos beneficiarios, a convocatoria está dirixida principalmente ás pemes do sector forestal-madeira, así como ás asociacións da cadea de valor e empresas que presten servizos de transporte de mercadorías por estrada no caso da liña 3, e de pemes de calquera sector que desenvolvan solucións ecoinnovativas con madeira, no caso de solicitar apoios no marco da liña 6.

E no que respecta á intensidade das axudas, esta será do 50 % ata un máximo de 60.000 euros en todas as liñas, agás no caso de actuacións encadradas nas liñas 1 e 2, que será de 250.000 euros.

Ademais, os apoios poderán ser do 70 % no caso da liña 3 se a actuación consome servizos web da Xunta ou se se trata de proxectos que empreguen a ferramenta gratuíta de rastrexabilidade FORTRA.

Estas achegas están enmarcadas dentro dos obxectivos da Axenda de impulso da industria forestal-madeira, deseñada conxuntamente cos principais axentes do sector para potenciar o sector e impulsar a bioeconomía como motor de competitividade.