Convocadas as axudas para os viticultores da DO. Ribeira Sacra

O Diario Oficial de Galicia (DOG) publica hoxe a segunda convocatoria das axudas da Consellería do Medio Rural destinadas á conservación paisaxística e á loita contra a erosión dos viñedos da Ribeira Sacra, dotada con algo máis de 1,5 millóns de euros financiados integramente con fondos propios do Goberno galego.
As achegas están destinadas a poñer en valor o labor que desenvolven as persoas viticultoras inscritas na Denominación de Orixe (DO) Ribeira Sacra e que colaboran, co seu cultivo, á conservación desta contorna de cara a evitar o abandono e a desaparición dos socalcos. Ao tempo, esta zona goza dun atractivo turístico en crecemento, o que contribúe á súa candidatura a Patrimonio da Humanidade pola UNESCO.
Os viticultores no ámbito da DO Ribeira Sacra que estean inscritos nos rexistros do Consello Regulador poderán beneficiarse destas axudas. A contía individualizada será, como máximo, de 2.000 euros por hectárea para o sistema de cultivo tipo 1, aquel que se realiza en zonas con socalcos de pedra de xeito non mecanizado; e de 1.000 euros por hectárea para o sistema de cultivo tipo 2, que se leva a cabo de forma mecanizada. Para realizar o cálculo do importe terase en conta a superficie de viñedo inscrita e, en todo caso, non se concederán achegas superiores aos 50.000 euros por persoa beneficiaria.
Ligazón á resolución no DOG:
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2026/20260107/AnuncioO90-171225-0001_gl.html