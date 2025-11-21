Inicio / Desenvolvemento rural / Convocadas axudas para entidades sen ánimo de lucro da Coruña para investimentos relacionados co medio ambiente

As centradas na protección ambiental terán un investimento de 300.000 euros, e as de benestar animal recibirán 150.000 euros. O prazo de presentación de solicitudes xa está aberto ata o 16 de decembro

A Deputación da Coruña ten aberto o prazo de solicitudes de catro programas de subvencións dirixidos a entidades sen ánimo de lucro da provincia para o desenvolvemento de actividades e investimentos relacionados coa protección e conservación do medio ambiente

As axudas contan cun orzamento global que ascende a 450.000 euros para o exercicio 2026. Estas convocatorias céntranse en dous ámbitos de actuación: a protección e educación ambiental e o benestar dos animais domésticos. Ambas liñas teñen aberto o prazo de solicitude dende o pasado 15 de novembro.

A institución dedica 300.000 euros ao ámbito ambiental, dos cales 200.000 corresponderán a actividades e 100.000 a investimentos. As subvencións están pensadas para impulsar campañas de divulgación, programas de voluntariado, iniciativas de recuperación de espazos naturais, accións de educación ambiental e proxectos que contribúan á conservación da biodiversidade e dos recursos naturais da provincia.

Completan o paquete de axudas as convocatorias dirixidas ás asociacións protectoras de animais. Con 150.000 euros —100.000 para actividades e 50.000 para investimentos—, estas liñas están deseñadas para apoiar o traballo das entidades que se encargan da recollida, atención e procura de fogar para cans e gatos abandonados.

O prazo de presentación de solicitudes permanecerá aberto ata o 16 de decembro, e deberá realizarse exclusivamente a través da sede electrónica da Deputación da Coruña

