Convocadas as axudas de incorporación ó agro e plans de mellora

Administración convocante: Consellería de Medio Rural
Enlace axuda: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2026/20260309/AnuncioG0426-260226-0003_gl.html
Prazo: Ata 09/04/2026
Resumo:
O Diario Oficial de Galicia publica hoxe a convocatoria das axudas de incorporación ó agro e plans de mellora. O orzamento previsto é de 23 millóns de euros para a incorporación de mozos ao agro e outros 30 millóns para financiar os plans de mellora asociados. Trátase da maior convocatoria desde o ano 2018.
Con esta orde, a Consellería de Medio Rural sinala que búscase dar resposta á alta demanda de solicitudes recibidas no 2025, e por iso poderán optar a estas achegas tanto os solicitantes do ano pasado coma outros novos. O prazo de presentación será dun mes, a partir de mañá martes.
A persoas mozas que xa presentaran a súa solicitude non terán que volver rexistrala e garánteselles as mesmas condicións que tiñan o ano pasado, especialmente en relación cos prazos dos investimentos e a idade máxima permitida -41 anos-.
No 2025, Medio Rural sinala que se recibiran máis de 460 solicitudes de xeito conxunto entre ambas liñas de subvención (axudas de incorporación e plans de mellora).
A través destas axudas o Goberno autonómico sinala que afianza a súa aposta pola remuda xeracional, que é fundamental para garantir a sustentabilidade económica, social e ambiental da actividade agrogandeira no seu conxunto. Por outra banda, a mellora das explotacións incide de xeito positivo na súa rendibilidade e competitividade.