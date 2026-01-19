Convocadas as axudas da Xunta para proxectos de actividades non agrarias no rural

O Consello da Xunta avaliou hoxe a convocatoria de 2026 das axudas da Consellería do Medio para proxectos en actividades non agrícolas, dotadas con 2,7 millóns de euros, cun incremento de 600.000 euros con respecto a 2025, cofinanciados polo Fondo Europeo Agrícola, pola Administración xeral do Estado e pola Comunidade Autónoma de Galicia.
Estas achegas permiten fortalecer o emprego no rural en sectores non agrícolas, diversificar e impulsar o tecido socioeconómico destas contornas para mellorar a súa competitividade, inducir a xeración de novos empregos e consolidar os existentes, así como asegurar e impulsar a dinamización económica destes territorios.
Estas achegas, que se convocan en réxime de concorrencia competitiva, financiarán proxectos destinados á adquisición de bens de equipamento inherentes á actividade empresarial que están desenvolvendo as empresas existentes, nunha decidida aposta pola ampliación e modernización do sector produtivo no medio rural. A súa convocatoria publícase hoxe no Diario Oficial de Galicia e poderán solicitarse desde mañá.
Beneficiaranse destas axudas as pequenas empresas situadas en zonas rurais, as persoas físicas que residan nestas contornas e os titulares dunha explotación agraria, ou membros da súa unidade familiar ata o primeiro grao de consanguinidade ou afinidade, que diversifiquen as súas actividades nos ámbitos non agrícolas e que desenvolvan o seu proxecto na propia explotación.
Os ámbitos de actividade subvencionables son a produción de bens e materiais, a transformación e/ou comercialización de produtos agrarios, a prestación de servizos sociais ou a artesanía e actividades artesanais, entre
outros.
Máis de 20,6 millóns desde 2016
Desde o 2016, o Goberno autonómico destinou ás axudas para proxectos de investimento en actividades non agrícolas no medio rural máis de 20,6 millóns de euros, dos que se beneficiaron 506 empresas, creando 450 novos empregos e consolidando preto de 3.850.
En canto á súa distribución por provincias, o maior número de empresas beneficiarias sitúase en zonas rurais de Pontevedra e A Coruña, con 157 e 143 proxectos respectivamente, seguidas de Lugo e Ourense, con 103 cada unha delas.