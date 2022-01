Convocadas as axudas da Xunta para medidas de prevención de ataques do lobo e xabarín

Administración convocante: Consellería de Medioambiente, Territorio e Vivenda

Prazo: Ata 21/02/2022

Resumo:

A Consellería de Medioambiente, Territorio e Vivenda publica hoxe no Diario Oficial de Galicia a convocatoria de das axudas para a prevención dos danos que causan determinadas especies de fauna silvestre (lobo, xabarín e oso) e se convocan para o ano 2022.

Poderán acollerse a estas axudas as persoas físicas ou xurídicas titulares dun REGA ou REAGA (no caso do xabaril).

Investimentos subvencionados liña lobo son:

– Cans de protección do gando: Razas Mastín Español, Mastín de los Pirineos e Can de Palleiro. Adquisición de cadelo/a de ata 4 meses de idade correctamente identificados, desparasitados e vacinados. De 1 a 3 cadelos por explotación en función do censo. 300 €/can

– Mantemento de cans de protección: ata 3 cans en función do censo. 200 €/can

– Mallas móbiles: 8 mallas móbiles dun mínimo de 90 cm de alto e 50 m de largo. 100 €/malla

– Peches fixos con 6-8 arames (altura mínima de 1,80m) : Ata 2 peches de 500 m (solicitar licenza municipal). 3,5 €/metro lineal de peche

– Peches fixos con malla de 1,48 m e 2 arames electrificados ata chegar aos 1,70m: Ata 2 peches de 500 m (solicitar licenza municipal). 4,5 €/metro lineal de peche

– Pastores eléctricos: ata 3 pastores en función do censo ou ata 600 € en total. 150 €/pastor de rede ou batería e 300 €/pastor con placa solar

Investimentos subvencionados liña oso (estar en zona oseira):

– Pastores eléctricos: ata 3 pastores en función do censo ou ata 600 € en total. 150 €/pastor de rede ou batería e 300 €/pastor con placa solar

Investimentos subvencionados liña xabarín:

– Pastores eléctricos: ata 3 pastores en función do censo ou ata 600 € en total. 150 €/pastor de rede ou batería e 300 €/pastor con placa solar.

As axudas pódense solicitar ata o 21 de febreiro.

Para máis información: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220120/AnuncioG0532-271221-0001_gl.html