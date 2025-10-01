Convenio da Fundación Arume coa Consellería de Economía para a dinamización do sector da madeira

O presidente do Padroado da Fundación Arume, Xosé Mera, vén de asinar un convenio de colaboración coa conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana. O acordo permitiralle a Arume desenvolver accións de dinamización e promoción do sector da madeira por medio de encontros, xornadas e material divulgativo.
A través deste convenio, cofinanciarase o evento Piñeiros 25, que se desenvolverá este ano o 28 de outubro na Cidade da Cultura, con dúas xornadas técnicas complementarias o 30 de outubro no Centro de Investigación Forestal de Lourizán (Pontevedra) e en Casa RIA (Santiago de Compostela).
Desde a Fundación Arume, o seu presidente, Xosé Mera, expresoulle o agradecento pola colaboración tanto á conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana, como ó director de XERA Axencia Galega da Industria Forestal, Alfredo Fernández Ríos.
Por parte da Consellería, Lorenzana destacou que o forestal representa o 12 % do emprego industrial en Galicia e o 2 % do emprego total da comunidade, cunha facturación que supera os 2.400 millóns de euros anuais e con preto de 3.000 empresas distribuídas por toda a xeografía galega.