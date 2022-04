Control de pragas e malas herbas en millo: a estratexia de Kenogard

Kenogard segue apostando por incorporar novidades aos seus catálogos de cultivos extensivos. Neste espírito de mellora, continúa traballando e reforzando o seu catálogo de solucións para millo, tanto insecticidas como herbicidas.

Control de pragas en millo

Kenotrin® Geo é un insecticida dirixido ao control de pragas de solo como vermes grises (rosquillas, agrotis) e vermes de arame e brancos. Caracterízase polo seu forte efecto de choque e persistencia en chan, actúa por contacto e inxestión, e exercendo un efecto barreira de protección da semente, pois presenta unha importante acción repelente.

Kenotrin® Geo formúlase como un microgránulo de tamaño homoxéneo e con ausencia de po, coa tecnoloxía ‘G Plus’, que actúa como protección do produto e que modula a súa liberación ao medio.

Esta formulación permite combinar a rapidez de acción xunto cunha adecuada persistencia no chan, incrementando o período de protección do cultivo. Kenotrin® Geo está autorizado en cultivos como millo e pataca, entre outros, a unha dose de 10-15 kg/ha, estando recomendada a súa aplicación no momento da sementeira. Unha vez en solo, o produto caracterízase pola súa baixa solubilidade, non véndose afectado por posibles lavados de choivas.

Aplicacións foliares

Ao longo do cultivo, pode ser recomendable realizar posteriores aplicacións insecticidas por vía foliar para protexer o cultivo de posibles afeccións de diversas pragas como pulgóns e cicadélidos (vectores de viroses) e orugas, que en distintos momentos poden atacar ao millo emerxendo (Agrotis), perforando os talos (Ostrinia, Sesamia), as follas (Mythimna) ou o ataque a espigas (Heliothis e outras orugas).

Para iso, Kenogard propón como opción preferente o uso de KenoTrin® 10 Prol, formulado microencapsulado de alta calidade para aplicación foliar. A microencapsulación do insecticida proporciona unhas vantaxes fronte ao uso doutro tipo de produtos. As microcápsulas son estables no medio líquido; unha vez se seca a aplicación, libérase o ingrediente activo e adhírese á folla e/ou á cutícula do insecto, proporcionando unha maior persistencia e menor lavado por choiva.

Ao longo do cultivo, de ser preciso, poden realizarse aplicacións insecticidas en combinación cos herbicidas de postemerxencia

Este tipo de tratamentos realízanse principalmente en mestura cos herbicidas de postemerxencia temperá, aproveitando a entrada á leira para a súa aplicación.