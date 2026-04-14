Contratos lácteos: Denuncian que segue habendo granxas ás que as industrias non lles recollen o leite

Mañá fará quince días que se renovaron os contratos do sector lácteo en Galicia e dende o Sindicato Labrego Galego denuncian que “moitas gandeiras e gandeiros se viron na obriga de asinar contratos abusivos e outras que non asinaron levan dende entón tirando o leite”.
Así, dende o SLG teñen constancia de que “a día de hoxe hai granxas ás que aínda non lles vai ninguén a recoller -sabemos de dous casos concretos en Ribadeo e en Ribeira de Piquín (Lugo) que a estas alturas aínda non solucionaron con ningunha empresa, pero de seguro que haberá máis”-.
Ante esta situación, exixen a “actuación inmediata por parte da Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia, do Ministerio de Agricultura e da Axencia de Información e Control Alimentarios (AICA)”. “A que agardan? A que as granxas pechen e non haxa volta atrás?”, pregúntanse dende o Sindicato Labrego, que lembra que “noutras Comunidades do Estado Español, como o caso de Cantabria, activouse unha axuda destinadas ás granxas que quedaron sen recollida, por encontrarse en zonas afastadas, como alta montaña e de especial dificultade de acceso, para compensar as dificultades que as produtoras e os produtores están a ter”.