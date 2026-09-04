Continuou a suba da produción de leite en xullo e a baixada de prezo medio

O último informe de entregas de leite do Ministerio apunta a un mercado do leite que segue a tendencia dos últimos meses. En xullo, volveron medrar as entregas de leite (+ 2,2 %), tanto a nivel estatal como en Galicia, en tanto o prezo medio baixou medio céntimo no conxunto do Estado, e tamén nas granxas galegas.
A nivel de prezos, desde o inicio dos contratos de primavera, en abril, o prezo medio evolucionou en Galicia de 46,4 céntimos a 44,4 en xullo. En España, o último prezo medio é de 46,9 céntimos, se ben trátase dun valor condicionado polo prezo medio galego, pois a maioría de comunidades leiteiras móvense en cifras superiores.
Así, Asturias está en 49,1 céntimos, Cantabria en 48,4 céntimos e Castilla y León en 47,2 céntimos.
A nivel de calidades, entre tanto, Galicia continúa liderando a produción de sólidos a nivel estatal, xunto a Aragón. A media estatal de grasa está en 3,69 e a de proteína en 3,28, mentres as cifras galegas foron de 3,76 e 3,30.
Suba de custos
Desde o sector agrario, as organizacións agrarias e asociacións insistiron nas últimas semanas na necesidade de que as industrias recuperen prezos do leite, tendo en conta a suba dos custos de produción.