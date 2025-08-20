Continúa a suba dos prezos en Ternera Gallega

Por terceira vez nun mes, os vogais da Mesa de Prezos da Indicación Xeográfica Protexida Tenreira Galega decidiron por maioría subir 0,02 € os prezos das canais de todas as clases e as categorías desta carne na xornada do Mercado Nacional de Gando de Amio.
Na xornada deste 20 de agosto, a asistencia de gando foi de 1.928 reses, 276 más que a da última sesión. En total accederon ao recinto 1.471 cabezas de vacún menor (282 máis que na sesión anterior); 65 de vacún mediano (11 máis que na sesión anterior) e 110 de vacún grande (18 animais menos que na sesión anterior).
Da enquisa realizada entre os usuarios habituais do Mercado Nacional de gando dedúcese
que se manteñen os prezos da sesión anterior para todo o vacún de recría, así como para o mediano e o maior de matadoiro. Con todo, tamén se detecta unha tendencia á baixa nos prezos de todo o gando de recría.
