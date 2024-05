Continúa a suba das cotizacións dos produtos lácteos nos mercados internacionais

O Observatorio do Mercado Lácteo da Unión Europea publicou este xoves as cotizacións desta terceira semana de maio dos produtos lácteos nos mercados internacionais. O prezo do leite spot en Italia continúa subindo e está nos 0,468 euros o litro.

En concreto, no territorio da UE as cotizacións desta primeira semana de maio para os produtos lácteos son as seguintes:

-Manteiga: 584 €/100 kg, +1,3 % nas últimas catro semanas

-Leite desnatado en po (SMP) 240 €/100 kg, +0,6 % ,,

-Leite enteiro en po (WMP): 365 €/100 kg, +0,9 % ,,

-Queixo cheddar: 392 € /100 kg -0,2%

A tendencia á suba de prezos tamén se repite nos principais exportadores: Estados Unidos e Nova Zelandia.

A recuperación dos prezos dos produtos lácteos vese favorecida pola baixada da produción: no mes de marzo caeu de forma interanual un 3,5% en Nova Zelanda, un 1% en Estados Unidos e un 0,2% no Reino Unido.