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Continúa esta semana a recuperación dos prezos da manteiga e do leite en pó

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O Observatorio do Mercado Lácteo da Unión Europea publicou este xoves as cotizacións da segunda semana de setembro dos produtos lácteos, destacando a clara recuperación dos prezos, especialmente do leite en po, e en menor medida da manteiga.

En concreto, no territorio da UE as cotizacións desta semana para os produtos lácteos son as seguintes:

-Manteiga: 411 €/100 kg, +2,1 % nas últimas catro semanas
-Leite desnatado en po (SMP) 306 €/100 kg, + 5,3 % ,,
-Leite enteiro en po (WMP): 382 €/100 kg, + 7,8% ,,
-Queixo cheddar: 321 € /100 kg -3,2 % nas últimas catro semanas

O prezo do leite spot en Italia subiu ata os 0,465 euros o litro.

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Tanto en Estados Unidos como en Nova Zelandia as últimas cotizacións dos derivados lácteos son as seguintes:

Por último, o informe do Observatorio do Sector Lácteo da Unión Europea avanza que os costes de alimentación para as ganderías de vacún de leite subiron de media nun 5% nesta segunda semana de setembro en relación a hai un mes e os de enerxía incrementáronse nun 1,7 %.

Descarga aquí o informe completo do Observatorio do Mercado Lácteo da Unión Europea

 

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