Consulta europea sobre a certificación voluntaria para captura de carbono no agro

A Comisión Europea vén de poñer en marcha unha consulta pública para solicitar opinións sobre as metodoloxías de certificación propostas para as actividades de captura de carbono en chans agrícolas. A captura de carbono en solos agrícolas inclúe prácticas que axudan a almacenar máis carbono na terra e poden proporcionar ingresos adicionais aos agricultores e propietarios de bosques.
Para axudar aos xestores de terras a ampliar as prácticas respectuosas co clima, como a rehumidificación e a restauración de turbeiras ou a adopción de medidas de protección do solo, a Comisión está a desenvolver metodoloxías de certificación deseñadas para proporcionarlles pagos baseados nos resultados da súa acción polo clima. Estes pagos complementarán os seus ingresos e fomentarán unha transición cara a sistemas de produción máis resilientes e sostibles.
No 2024, a UE introduciu o seu primeiro marco voluntario a escala da UE para a certificación das absorcións de carbono, as actividades de captura de carbono en chans agrícolas e o almacenamento de carbono en produtos. O obxectivo é aplicar as mesmas normas en toda Europa e facer que os esforzos de mitigación do cambio climático sexan máis claros, transparentes e fáciles de verificar.
Coa consulta agora aberta, convídase ós agricultores, ás empresas e outras partes interesadas que participen en actividades de captura de carbono en chans agrícolas a que presenten as súas observacións sobre a consulta dispoñible no portal «Díganos o que pensa» ata o 19 de febreiro de 2026.
Ademais, as normas propostas debateranse na próxima reunión do Grupo de Expertos sobre Absorción de Carbono, que se celebrará o 5 de febreiro de 2026. As observacións xerais suporán unha valiosa contribución para a certificación voluntaria final da captura de carbono en chans agrícolas.
Pode atopar máis información sobre a consulta en liña nesta ligazón.
No mercado europeo e español, xa hai desde hai anos empresas intermediarias que tratan de captar carbono capturado en explotacións agrarias para posicionalo no mercado. En Galicia, a Xunta traballa tamén nunha regulación propia, que deberá ir aliñándose coas pautas europeas.