Consellos de Codisoil para unha boa conservación do gasóleo agrícola

Codisoil, empresa líder dende hai máis de 25 anos en Galicia e Castela e León na distribución de gasóleo a domicilio Repsol, conta co gasóleo agrícola máis valorado do mercado: Repsol Agrodiesel e+10. Este produto é o único recomendado polas principais marcas de maquinaria para agricultura como John Deere, Kubota, New Holland ou Class.

Falamos co equipo técnico de Codisoil para aclarar algunhas das cuestións que máis lle interesan aos profesionais do sector agrogandeiro e forestal á hora de optimizar o uso do combustible.

Cales son as recomendacións de Codisoil para a boa conservación do gasóleo agrícola?

O AgroDiesel e+10 de Repsol contén aditivos para facilitar a súa conservación. Así, por exemplo, aínda que estea meses sen usar non se vai estragar. Por outro lado, aguanta mellor os cambios bruscos de temperatura e, en caso de existir algo de condensación por estes, fai que esta pequena cantidade de auga derivada disto non se mesture co producto.

De todos modos, hai una serie de recomendacións a seguir para conservar o gasóleo nas mellores condicións posibles:

– Utilizar depósitos homologados e en bo estado.

– Evitar que lle dea a luz do sol aos depósitos de combustible, mellor que estea en interior, nun lugar escuro.

– Nunca engadir aceites nin nada ao gasóleo, xa que empeora o seu rendemento e pode estropear o producto.

– Ter o depósito correctamente pechado para evitar que entre pó ou partículas ao mesmo.

Que ofrece Codisoil aos profesionais do sector agrogandeiro e forestal?

Ademais da venda de gasóleo Repsol (tanto agrícola como de automoción e de calefacción), como servizo similar, ofrecemos a venda de adBlue GrenChem. O adBlue é un producto que usan os tractores novos de gasóleo para reducir as emisións contaminantes. É obrigatorio o seu uso en moitos vehículos e é importante que este producto sexa de calidade, xa que do contrario provoca avarías de gran custo nos tractores ou vehículos.

Que diferencia a oferta de adBlue de Codisoil?

En canto ao servizo de adBlue de Codisoil, é de destacar:

-Suministro garantizado independentemente das paradas de producción dos fabricantes.

-Garantía de calidade de producto: Porcentaxe de urea correcto (32,5%). Mesmo producto que se vende nas estación de servizo de grandes petroleiras como Repsol BP, ou Galp.

-Garantía de cantidade: Codisoil conta con contadores volumétricos homologados e calibrados anualmente que garanten a medida exacta. Existen no sector poucos distribuidores que conten con este tipo de garantía e de contadores.

-Camións de suministro exclusivos para adBlue, con depósito de aceiro inoxidable, o único material que mantén o producto en boas condicións.

-Posibilidade de distintos formatos de producto: depósito de 1000 litros e suministro a granel, bidóns de 200 litros e garrafas de 10 e 5 litros.

Que servizos complementarios ofrece Codisoil aos profesionais do sector agrogandeiro e forestal?

Ademais da venda de gasóleo Repsol e de adBlue GreenChem, en Codisoil contan cunha serie de servizos complementarios:

-Xestión de residuos líquidos.

-Mantemento de depósitos de combustible e doutros líquidos.

-Desatascos e vaciado de fosas sépticas.

-Limpezas industriais con auga a presión.

