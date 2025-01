A conselleira do Medio Rural reitera o compromiso cos viticultores e adegas da Ribeira Sacra

A Consellería do Medio Rural está a afianzar o seu compromiso pola conservación da contorna paisaxística e a loita contra a erosión de viñedos na Ribeira Sacra cunha liña de axudas directas dotadas cun orzamento de dous millóns de euros. Así o salientou a titular deste departamento, María José Gómez, no acto de presentación que tivo lugar este venres no concello lucense de Sober, no que tamén estivo presente a directora xeral da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, Paz Rodríguez.

Gómez lembrou que esta partida, convocada o pasado 30 de decembro, “foi consensuada coas asociacións profesionais agrarias e os sindicatos -non así co Sindicato Labrego Galego nin coa FRUGA- para poder responder do mellor xeito posible ás necesidades reais do sector”. Neste sentido, agradeceu a colaboración dos concellos da zona durante todo o proceso. Ademais, recalcou que se trata dunha liña de axudas directas, co fin de facilitar ao máximo posible a súa tramitación.

Así, estas achegas van dirixidas a aquelas persoas viticultoras que estean inscritas na Denominación de Orixe Ribeira Sacra e que colaboran co seu labor a conservar a singularidade paisaxística característica desta zona; xa que contribúen a evitar a desaparición dos socalcos e o abandono de cultivos.

Polo tanto, tense en conta que o cultivo da vide contribúe á singularidade paisaxística da zona e que o sector vitivinícola é un motor económico fundamental para o territorio da Ribeira Sacra, unha área que ademais ten un atractivo turístico en crecemento, favorecido pola súa candidatura a Patrimonio da Humanidade pola Unesco.

A contía individualizada destas axudas para cada beneficiario é, como máximo, de 2.000 euros por hectárea para o cultivo da vide en socalcos de pedra de forma non mecanizada e de 1.000 euros para o que se fai sen socalcos ou mediante traballo mecanizado. Neste sentido, a conselleira lembrou que non se concederán axudas superiores a 50.000 euros por persoa beneficiaria.

Seguindo esta liña, fixo referencia á “aposta” impulsada polo Goberno autonómico para “manter o noso territorio” e apoiar o sector vitivinícola en xeral e á Ribeira Sacra en particular, co deseño dun paquete de medidas conformado por diversas accións co obxectivo de preservar esta paisaxe e, ao mesmo tempo, velar polos intereses dos adegueiros que atopan nestas ladeiras o seu modo de vida.

Este paquete de medidas abordou tamén a situación actual de descenso de consumo de viño tinto a nivel internacional, que derivou en excedentes de viño en moitas achegas. Neste contexto, a Consellería do Medio Rural optou por executar unha partida orzamentaria con fondos propios para apoiar a destilación de crise nos viñedos da Denominación de Orixe Ribeira Sacra, co fin de equilibrar o mercado e facilitar que as bodegas puideran liberar capacidade para afrontar a colleita da vendima de 2024.

Divulgación das oportunidades da PAC e máis promoción

A ampliación da formación e divulgación das oportunidades que ofrece a Política Agraria Común (PAC) para os viticultores é outra das pancas de acción que contempla este paquete de medidas. Trátase de que os viticultores coñezan que dentro da PAC existen axudas que se adaptan ás necesidades desta zona no ecorrexime leñoso en terreos de pendente, que na actualidade só solicitan un 28% dos viticultores.

Préstamos para a recollida de uva

Dentro desta estratexia impulsada polo Goberno autonómico inclúense tamén a liña de axudas executada pola Consellería de Economía e Industria, concretamente a través do Igape, para que os adegueiros poidan acceder a préstamos de cara á recollida de uva. Na pasada convocatoria resolvéronse favorablemente 38 solicitudes, facilitándolle ás adegas acceso a créditos por un valor conxunto que supera os 17 millóns de euros, cun investimento final de 1,8 millóns de euros. Así, María José Gómez sinalou que se trata dun paquete de medidas “amplo e transversal” que pon de relevo a aposta levada a cabo polo Goberno autonómico neste eido.