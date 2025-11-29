A conselleira de Medio Rural reúnese coas asociacións de control leiteiro, que recibirán 1 millón de euros en axudas no 2026

A conselleira do Medio Rural, María José Gómez, mantivo este venres un encontro con responsables das Africores da Coruña, Lugo e Pontevedra, asociacións oficialmente recoñecidas en Galicia para a realización dos labores de control leiteiro. A reunión tivo lugar na mesma semana na que o Consello da Xunta deu luz verde ás axudas que recibirán estas entidades para a realización desas tarefas, que na convocatoria de 2026 contarán cun orzamento de 1 millón de euros, cantidade idéntica á habilitada este ano.
Esta liña de achegas pretende compensar en parte, mediante fondos proporcionais, os gastos xerados ás entidades oficialmente recoñecidas para a realización do control leiteiro en Galicia, en atención aos importantes beneficios que o sector no seu conxunto recibe pola implantación xeneralizada deste sistema.
Cómpre destacar que o control de rendemento leiteiro ten unha influencia directa no porvir do sector lácteo galego como base da mellora xenética nos esquemas de selección e dende o punto de vista da sustentabilidade e rendibilidade económica das explotacións. Polo tanto, os beneficiarios últimos son os propios gandeiros e, por extensión, os consumidores, xa que o control incide directamente na mellora da calidade final do produto.