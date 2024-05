Congreso internacional sobre a IBR bovina en Santiago o 12 e o 13 de xuño: Programa e inscricións

Os próximos 12 e 13 de xuño de 2024, a Cidade da Cultura en Santiago de Compostela acollerá as Xornadas Internacionais sobre a Infección Bovina Respiratoria (IBR). Este evento reúne a diversos especialistas para abordar o control e a prevención desta enfermidade que afecta ao gando.

A inauguración contará coa presenza de destacados profesionais do ámbito da saúde animal, como o Dr. Ignacio Arnaiz da Consellería do Medio Rural e Elena Villacieros do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, quen presentarán os programas oficiais de control da IBR en Galicia e en España, respectivamente. Tamén se presentarán estudos de casos de outros países como Alemaña, Irlanda e Francia, proporcionando unha perspectiva máis ampla das estratexias de control empregadas a nivel internacional.

O congreso destaca por unha serie de mesas redondas onde se discutirá desde a situación do programa oficial de control da IBR en España ata o diagnóstico laboratorial da enfermidade. Participarán expertos como o Prof. Dr. Karsten Donat de Thüringer Tierseuchenkasse e a Dra. María Guelbenzu de Animal Health Ireland, quen ademais abordarán os avances en diagnóstico e tratamento.

Outro dos temas do congreso será o uso das vacinas nos plans de erradicación da IBR, con participación de representantes das empresas farmacéuticas líderes no sector, como Sergio Rodríguez Pedrouzo de Vetia e Nacho Peón de Zoetis. Estas discusións buscarán ofrecer solucións concretas e eficaces para a xestión da enfermidade.

O evento ten un aforo máximo de 150 persoas, polo que é preciso unha inscrición previa que se pode realizar a través da seguinte ligazón: https://forms.gle/y6xwCV7WVgdvTLaC7