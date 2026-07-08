A Conferencia Sectorial de Agricultura acorda a distribución territorial de 132,3 millóns de euros para a loita contra enfermidades animais e vexetais e actuacións vitivinícolas

A Conferencia Sectorial de Agricultura e Desenvolvemento Rural acordou este martes a distribución territorial entre as distintas comunidades autónomas dun total de 132.334.445 euros, destinados a financiar actuacións en materia de sanidade animal e vexetal (18,5 millóns de euros) e distintas medidas da Intervención Sectorial Vitivinícola da Política Agraria Común (113,7 millóns de euros).
Sanidade vexetal
O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación destina 10.092.337,85 euros de apoio ao labor das comunidades autónomas na prevención e loita contra pragas no exercicio de 2026.
Con esta partida finánciase o programa de vixilancia de pragas en todo o territorio nacional e un 44% de actuacións das comunidades autónomas no control e loita de determinadas pragas cuarentenarias que son as seguintes:
-Xylella fastidiosa na Comunidade Valenciana, Baleares e Estremadura.
-Nematodo da madeira do piñeiro en Galicia, Estremadura e Castela e León.
-Picudo vermello das palmeiras en Illas Canarias, Comunidade Valenciana e Ceuta.
-Couza guatemalteca da pataca en Canarias e Galicia.
-Psyla africana dos cítricos en Canarias e Galicia.
-Lagosta en Aragón, Castela-A Mancha, Castela e León, Murcia e Estremadura.
-Chancro resinoso do piñeiro en Asturias.
-Mosca da froita en Cantabria.
-Filoxera da vide, gurgullo da raíz dos cítricos, mosca da cabaza, verme cogollero do millo e cochinilla do aguacate en Canarias.
-Podremia anular da pataca en Cantabria.
-Ralstonia solanacearum e Meloidogyne chitwoodi en Castela e León.
-Caracol mazá e virus da nerviación amarela dos cítricos en Cataluña.
-Flavescencia dourada da vide en Cataluña e Galicia.
-Barrenillo do té en Andalucía.
-Trips surafricano dos cítricos en Illas Baleares.
A repartición territorial é a seguinte:
Sanidade animal
Para apoiar a execución de programas de erradicación de enfermidades animais, aprobouse a distribución por parte do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación de 8.502.274,84 euros.
As medidas que se financian son indemnizacións por sacrificio obrigatorio de animais positivos en enfermidades suxeitas a erradicación, repoboación de explotacións tras os baleirados sanitarios e plans de vixilancia de encefalopatías esponxiformes transmisibles. Ademais, finánciase tamén a xestión de focos de gripe aviaria e de dermatose nodular contaxiosa -incluído o baleirado sanitario de explotacións afectadas e o 50% da aplicación das vacinas-.
A repartición territorial desta partida é a seguinte:
Intervención Sectorial Vitivinícola
A Conferencia Sectorial acordou a repartición de 113.739.792,66 euros para financiar o desenvolvemento de medidas contempladas nesta intervención sectorial da Política Agraria Común para o exercicio de 2027, dos que 69.740.715 corresponden á liña de reestruturación e reconversión de viñedos e 43.999.077,66 euros para a de investimentos en transformación e comercialización (cuarta convocatoria, correspondente ao exercicio de 2027).
A repartición territorial é a seguinte:
Repartición global:
Consello consultivo
No Consello Consultivo celebrado tamén este martes, o ministro de Agricultura, Pesca e Alimentación, Luis Planas, informou aos conselleiros autonómicos sobre as prioridades da Presidencia de quenda de Irlanda no Consello da Unión Europea para este semestre, que viran ao redor de tres prioridades: competitividade, valores e seguridade.
Planas destacou que, a Presidencia irlandesa expoña unha forte aposta pola simplificación normativa para reducir as cargas administrativas que pesan sobre os produtores a prol de facilitar a competitividade e reforzar o mercado único.
Neste semestre deberase avanzar de forma determinante en asegurar que a Política Agraria Común (PAC) conte cun financiamento suficiente no futuro Marco Financeiro Plurianual, que previsiblemente quedará fixado a final de ano.
En materia comercial, o ministro valorou que a Presidencia de quenda proxecte promover unha política comercial aberta que diversifique os mercados da Unión Europea con socios fiables, á vez que se protexen as producións europeas das prácticas desleais, en liña co que defende España.