A Conferencia ONE de Alltech finalizou con temas de innovación e resiliencia

A Conferencia ONE de Alltech (ONE) finalizou o martes 24 de maio na cidade de Lexington, Kentucky, despois de ofrecer unha completa axenda de actividades e relatorios presenciais e virtuais. ONE recibiu a case dous mil asistentes de todo o mundo para atender o evento en persoa, e conectouse con outro cinco mil participantes en liña. Agora no seu 38.ª edición, este encontro de primeiro nivel presentou a destacados conferenciantes e a máis de 100 líderes dos agronegocios; quen compartiron os seus coñecementos a través de talleres presenciais e de sesións específicas, nos que se abordaron os desafíos e as oportunidades na industria agropecuaria, os negocios, a saúde, o benestar e o desenvolvemento profesional.

“Debemos unirnos e emprender accións hoxe para o futuro da industria agropecuaria e do noso planeta. Cunha vontade compartida, podemos traballar xuntos para construír un Planeta de Abundancia”, destacou o Dr. Mark Lyons, presidente e CEO de Alltech.

Para a sesión de clausura da conferencia, Lyons estivo acompañado no escenario principal de ONE de Mick Ebeling, fundador e CEO de Not Impossible Labs, e do recoñecido explorador invidente Erik Weihenmayer.

Ebeling foi recentemente recoñecido pola revista Fortune como un dos 50 líderes máis importantes do mundo. Obtivo o Premio Humanitario Muhammad Ali e aparece na lista das persoas creativas máis influentes do mundo de “The Creativity 50s”. Ebeling impulsou unha corrente de innovación pragmática e inspiradora. Na súa carreira como produtor e director de cinema, utiliza o poder da tecnoloxía e a narrativa para transformar o mundo. “Contamos a historia dunha persoa, facendo que esa soa historia poida influír en moita xente”, sinalou Ebeling.

A pesar de perder a visión aos 14 anos, Erik Weihenmayer logrou converterse nun alpinista, parapentista, esquiador e kayakista consumado, e nunca permitiu que a cegueira interfira coa súa paixón de levar unha vida de emocións e satisfacción. En 2001, converteuse na primeira persoa invidente da historia en chegar ao cumio do Monte Everest. En 2008, cumpriu o seu soño de escalar o Sete Cumes (as montañas máis altas de cada continente). Así mesmo, subiu a ducias dos picos máis elevados, a grandes paredes de rocha e impoñentes fervenzas de xeo de todo o mundo, incluíndo a primeira escalada a cegas á montaña o Nariz do Capitán (de máis de 900 metros) do Parque Nacional de Yosemite, e o ascenso a unha fervenza de xeo de máis de 900 metros “de cando en cando escalada” en Nepal. “Todos poderiamos subir a este escenario para contar os nosos logros, pero do que non se fala moito é das nosas loitas”, contou Weihenmayer.

Durante clausúraa de ONE, Lyons entregou a Ebeling e a Weihenmayer o Premio Humanitario de Alltech, unha distinción que se outorga cada ano a unha personalidade importante, que utiliza a súa posición para influír positivamente e inspirar a quen os rodean. “Temos o pracer de presentar a estes amigos e agora, por primeira vez en ONE, entregar dous Premios Humanitarios de Alltech tanto a Mick Ebeling como a Erik Weihenmayer”, dixo Lyons.

Entre os gañadores anteriores deste recoñecemento atópanse Muhammad Ali, Steve Wozniak, Bear Grylls e o lembrado Dr. Pearse Lyons, fundador de Alltech e pai de Mark. Ao momento de finalizar ONE, Mark lembrou unha frase dita polo seu pai con frecuencia. “El dicía: ´Non o penses moito. Pono en marcha´, e tiña razón! Non se trata de perfeccionismo, trátase de progreso. E se cambiamos a perspectiva e a forma en que vemos as cousas, podemos cambiar a maneira en que pensamos”.

A Conferencia ONE de Alltech regresa do 21 ao 23 de maio de 2023. Para máis información, visite one.alltech.com.